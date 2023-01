Vanessa Paradis à l'honneur : sa fille Lily-Rose Depp ressort une sublime photo d'elle, la ressemblance est troublante !

Lily-Rose Depp a toujours été extrêmement fière de sa mère, Vanessa Paradis, que le lui rend bien. Preuve en est une nouvelle fois mercredi 11 janvier 2023. Sur son compte Instagram où elle est suivie par pas moins de sept millions de followers, la fille de la star de la chanson française a partagé un adorable cliché de sa maman (voir notre diaporama).

On peut apercevoir le visage de Vanessa Paradis, jeune, en gros plan. Une photographie issue de la une du magazine spécialisée dans la mode, Vogue, à l'occasion de sa campagne avec la prestigieuse marque de luxe Chanel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète de Divine idylle, qui vient de fêter ses 50 ans en décembre dernier, ressemble énormément à sa fille Lily-Rose Depp, qui est elle âgée de 23 ans. Ce serait presque à s'y méprendre. Un moyen de montrer que malgré les années qui passent, mère et famille restent soudées plus que jamais.

Mère et fille soudées

Notamment dans les moments durs, comme lorsque Lily-Rose Depp a été très vivement critiquée en fin d'année dernière à cause de son statut de "fille de". Mais aussi dans les bons, puisque la fille de Vanessa Paradis, après s'être révélée au cinéma en 2016 dans Planetarium ou encore La danseuse, sera prochainement à l'affiche de la série The Idol, diffusée sur la chaîne américaine HBO, créée par la superstar de la musique The Weeknd. Dans le teaser, elle apparaît d'ailleurs particulièrement à l'aise et se lâche comme jamais.

Côté coeur, Lily-Rose Depp était aux dernières nouvelles en couple avec le rappeur français Yassine Stein, bien que des rumeurs plus ou moins fondées fassent état d'une rupture. Ce dernier, qui a joui d'un joli succès critique avec son premier EP, Hayat, paru au printemps 2020 est surtout connu pour avoir été le backeur de Lomepal. Il est également mannequin pour la marque Ami Paris et a défilé, en 2019, pour Koché. Avant cela, la fille Johnny Depp a enchaîné les relations, que ce soit avec Thimothée Chalamet, Ash Stymest ou encore Austin Butler.

De son côté, Vanessa Paradis est toujours mariée avec le réalisateur français Samuel Benchetrit, avec qui elle est en couple depuis 2016. Avant cela, elle a une relation avec Florent Pagny alors qu'elle était encore mineure, elle a formé un couple explosif avec la star Lenny Kravitz, avant de se marier avec Johnny Depp et de devenir un couple américano-français iconique. Ensemble, ils ont eu Lily-Rose donc, mais aussi Jack. Les deux parents se sont séparés en juin 2012.