Mandy Moore sublime pour une soirée de récompenses, avec Milo Ventimiglia et Milla Jovovich

Depuis la naissance de son fils August en février 2021, Mandy Moore limite ses apparitions publiques. Elle en a fait une nouvelle ce week-end en assistant à une cérémonie de récompenses. Canon en robe noire, l'héroïne de la série This Is Us y a retrouvé son partenaire Milo Ventimiglia, et croisé la ravissante Milla Jovovich.

C'est au Beverly Hilton, à Beverly Hills, qu'a eu lieu l'événement. Le prestigieux hôtel a accueilli la 9e édition des Make Up Artist and Hair Stylists Guild Awards, cérémonie de récompenses organisée par le syndicat des maquilleurs et coiffeurs d'Hollywood et récompensant les meilleures d'entre eux. Mandy Moore comptait parmi les invités de marque de la soirée. Elle y a assisté vêtue d'une robe noire Schiaparelli et de sandales également noires.

"Et cette robe @schiaparelli ?", a insisté l'actrice de 37 ans dans sa story Instagram du jour. Dans sa tenue des grands soirs, Mandy Moore a remis un des trophées de la cérémonie. Avant son intervention sur scène, elle a régalé les photographes en passant par l'inévitable photocall et posé au côté de Milo Ventimiglia, son partenaire dans la série This Is Us.

Comme elle, Milla Jovovich avait sorti le grand jeu ! Habillée d'une robe vert d'eau, l'héroïne de la saga Resident Evil a également fait sensation auprès des photographes. Ces derniers ont aussi vu passer l'actrice et rappeuse Bre-Z (révélée par la série Empire), le danseur et demi-frère d'Ariana Grande, Frankie Grande, ainsi que la star de la série The Walking Dead, Sonequa Martin-Green, venue avec son mari.

Les MUAHS (Make Up and Hair Stylists Guild) Awards entrent dans le calendrier de la palpitante saison des awards ! Celle-ci connaîtra son point d'orgue le 28 mars prochain, date de la 94e cérémonie des Oscars. Un mois plus tôt, le 25 février, le cinéma français honorera ses talents lors de la 47e édition des César.