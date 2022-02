Marc-Olivier Fogiel : Le terrible drame auquel il a survécu et lui a donné envie d'être père

A 52 ans, Marc-Olivier Fogiel est l'heureux papa de deux filles, nées outre-Atlantique par mère porteuse grâce à la GPA (Gestation Pour Autrui), pour l'heure interdite en France. Le directeur général de BFMTV avait acté son envie de devenir père en 2004, à la suite d'un drame.

Flashback : en décembre 2004 un tsunami ravage l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka et l'Inde, entraînant la mort de 250 000 personnes. A cette période, plusieurs personnalités françaises sont alors en vacances en Asie, comme la comédienne Natacha Amal ou l'animateur Marc-Olivier Fogiel. Ce dernier en a gardé un souvenir logiquement traumatisant mais moteur pour son avenir. "Pour essayer de faire un peu simple : soit je faisais le choix de la mort, ce qui a été une vraie possibilité, je me laissais partir, soit je donnais un sens à ma vie et j'allais vers la vie (...) Je suis rentré du tsunami fracassé. J'ai eu besoin de médecins pour me remettre d'aplomb, pour pouvoir affronter les caméras de télévision et je n'avais plus qu'une seule obsession, celle de devenir père", confiait-il en 2018 sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui.

Et Marc-Olivier Fogiel s'est alors donné les moyens de ses envies. Avec son mari le photographe François Roleants il a entamé des démarches aux Etats-Unis pour profiter de la GPA. L'ancien animateur reconnaît que cela demande une aisance financière qui n'est pas à la portée de tous et, sans faire de militantisme, comme il l'a reconnu sur le plateau de C à vous le 8 février 2022, il regrette l'absence du sujet dans les débats actuels en pleine campagne présidentielle.

Marc-Olivier Fogiel est devenu le papa de Mila - dont le parrain est son ami le chanteur Dave - née en 2011, et de Lily née en 2013. Récemment interrogé par le magazine Paris Match, il a admis avoir très envie d'un troisième enfant mais que son époux est catégoriquement contre, ne voulant pas refaire de sacrifices professionnels comme par le passé.

Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, le 9 février 2022 sur France 2, dès 21H10.