Marc-Olivier Fogiel papa anxieux : cette peur qu'il a transmise à sa fille de 12 ans

Quand il n'endosse pas brillamment le rôle de directeur général de BFMTV, Marc-Olivier Fogiel exerce le plus beau métier du monde : celui de papa. Avec François François Roelants, qu'il a épousé en 2013 à la mairie du 4e arrondissement de Paris, ils ont le bonheur d'avoir deux petites filles. Mila et Lily sont nées en 2011 et 2013 d'une mère porteuse dans le cadre d'une GPA (Gestation pour Autrui), aux Etats-Unis. Un combat que l'ancien présentateur de France Télévisions âgé de 53 ans a raconté dans un livre intitulé Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, paru en 2018 chez Grasset. Interrogé par Le Monde, pour la rubrique "Vie de parents", il n'a pas hésité à dévoiler sans filtre les coulisses de sa vie de père.

La première fois qu'il s'est senti papa, c'est lorsqu'il a tenu sa fille aînée pour la première fois dans les bras, "quinze secondes après sa naissance". Un souvenir incroyable et émouvant qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Ce jour-là, Marc-Olivier Fogiel a "pleuré toutes les larmes de [son] corps" et a immédiatement senti "un grand sentiment de responsabilité". Depuis, Mila (12 ans) et Lily (bientôt 10 ans) ont bien grandi et leur père se plaît à les déposer à l'école avant de retrouver le chemin du travail.

Leur histoire, ses filles la connaissent bien. Il arrive même que la GPA soit un sujet de plaisanterie quand elles énervent Marc-Olivier Fogiel. "Je préfère faire du quatrième degré. Je n'ai pas envie de leur faire peser un truc trop fort. (...). Très tôt, je leur ai raconté leur histoire pour que, le jour où elles seraient confrontées au regard des autres, elles aient ça ancré en elles. (...) Il y aura des moments plus compliqués, mais elles sauront les gérer", a-t-il confié à nos confrères.

J'essaie de faire d'elles des petites filles pas parfaites

Au quotidien, Marc-Olivier Fogiel fait tout pour ne pas leur mettre de pression sur les épaules, lui qui a connu cela. Il ne souhaite pas reproduire ce même schéma avec Mila et Lily et leur fait donc comprendre que dans la vie, il leur arrivera de trébucher. "J'essaie de faire d'elles des petites filles pas parfaites", a-t-il précisé. En revanche, il y a une manie de ses parents qui l'agaçait et qu'il regrette de reproduire aujourd'hui, malgré ses efforts pour que cela n'arrive pas : "J'ai fait dix-huit ans d'analyse pour dépasser l'inquiétude matérielle du lendemain. Mes parents avaient cette peur et je pensais ne pas l'avoir reproduite dans mon comportement, dans la façon dont j'élève mes filles. J'ai quand même dû en hériter inconsciemment parce que je constate que j'ai transmis cette peur à ma fille de 12 ans. C'est une discussion que j'aie de temps en temps avec elle."

Très anxieux, Marc-Olivier Fogiel reconnaît également que les filles n'ont pas la liberté qu'elles voudraient, surtout Mila. Malgré tout, il ne se sent coupable de rien vis-à-vis de Mila et Lily qui ne cessent de l'émerveiller au quotidien notamment grâce à leur côté tolérant ou très attentionné. Elles rendent sa vie plus belle et il en est persuadé, elles sauront trouver leur voie.