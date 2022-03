Marcia Cross (Desperate Housewives) radieuse à la Fashion Week, look éblouissant à Berlin

"Je suis très reconnaissante pour les dons généreux pour l'Ukraine. Surtout le final du fantastique défilé était extrêmement touchant. Merci de m'avoir reçue @marccain", a écrit Marcia Cross sur Instagram, en légende de photos d'elle au défilé de l'enseigne allemande. L'ex-interprète du personnage de Bree Van De Kamp n'en était évidemment pas l'unique spectatrice star. De nombreuses influenceuses dont le mannequin Ann-Kathrin Götze (épouse du footballeur allemand Mario Götze), ainsi que la princesse Marie-Louise de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, étaient également de la partie.

La Fashion Week de Berlin était l'occasion pour Marcia de faire une rare apparition publique ! L'actrice de 59 ans a combattu dans la plus grande intimité un cancer de l'anus, diagnostiquée en 2017. Elle a notamment suivi vingt-huit séances de radiothérapies et deux semaines de chimiothérapie. "Pour être honnête, je ne rêvais pas d'être la porte-parole du cancer de l'anus. Mais au cours de ce processus, j'ai lu des témoignages de personnes touchées qui avaient honte, qui se cachaient, ou qui mentaient à leurs proches à propos de leur diagnostic. Et les docteurs n'étaient pas non plus à l'aise pour en parler. Pour une raison que j'ignore, moi, je n'ai aucune honte", confiait-elle pendant sa rémission. L'origine de la maladie de Marcia Cross venait du virus du papillote humaine, une infection sexuellement transmissible, dont souffrait son mari Tom Mahoney.