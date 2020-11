Marcia Cross en rémission de son cancer de l'anus : "Je n'ai aucune honte"

C'est une maladie qu'elle a toujours dans un coin de la tête. Actuellement en rémission, Marcia Cross continue à évoquer ce cancer de l'anus qui lui a tant coûté. Et pour cause : son chemin de croix, c'est briser la honte qui entoure ce types d'affections. Après vingt-huit séances de radiothérapies et deux semaines de chimiothérapie, la comédienne pourrait bien être tirée d'affaire mais se souvient d'effets secondaires très difficiles - des problèmes gastriques aux ulcères buccaux. Dans les colonnes du magazine Coping with cancer, elle explique même qu'elle doit toujours se rendre chez son gastroentérologue tous les trois mois. "Cela prend beaucoup de temps à votre corps pour revenir à la normale", précise l'actrice de 58 ans.

Je ne rêvais pas d'être la porte-parole du cancer de l'anus

Autour d'elle, d'autres patients n'osent pas mettre des mots sur leur mal. C'est pourquoi Marcia Cross, dont la notoriété n'est plus à prouver, a souhaité le faire pour tous ceux qui sont embarrassés. "Pour être honnête, je ne rêvais pas d'être la porte-parole du cancer de l'anus, souligne la star de la série Desperate Housewives. Mais au cours de ce processus, j'ai lu des témoignages de personnes touchées qui avaient honte, qui se cachaient, ou qui mentaient à leurs proches à propos de leur diagnostic. Et les docteurs n'étaient pas non plus à l'aise pour en parler. Pour une raison que j'ignore, moi, je n'ai aucune honte".

Le cancer, une affaire de famille

Marcia Cross a appris qu'elle était atteinte d'un cancer de l'anus en 2017. "Je suis très chanceuse. La seule raison pour laquelle j'ai été diagnostiquée, c'est que j'ai une gynécologue merveilleuse et très minutieuse, se souvient-elle. Je lui dois ma vie." Pour rappel, la comédienne doit son état de santé à celui de son époux, Tom Mahoney. La souche de son cancer était liée au virus du papillome humain - une infection sexuellement transmissible - dont souffrait son mari, lui-même victime d'un cancer de la gorge. Le virus du papillome humain peut causer jusqu'à 90% de cancers de l'anus, du col de l'utérus, des parties génitales et de la gorge. C'est pourquoi les deux filles de 13 ans du couple, les jumelles Savannah et Eden, ont été vaccinées par précaution...