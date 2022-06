Margaret Qualley affiche son incroyable bague pour annoncer ses fiançailles avec un célèbre musicien !

Ils vont le faire ! Margaret Qualley va épouser son compagnon Jack Antonoff ! La nouvelle est tombée sur Instagram ce lundi lors d'une série de photos où la jeune femme a exhibé sa fabuleuse bague. Connue pour son personnage de maman touchante et victime de violences conjugales dans la série à succès de Netflix, Maid, la comédienne de 27 ans savoure cette nouvelle étape de sa vie sentimentale.

Margaret Qualley n'est plus un coeur à prendre. En effet, sur Instagram, la jeune femme est apparue avec une incroyable bague au doigt, synonyme de fiançailles. La rumeur avait déjà enflé depuis quelques jours à Cannes puisque la belle brune s'était affichée publiquement pour la première fois avec un diamant à l'annulaire sur le tapis rouge, à l'occasion de la présentation du film Des étoiles à midi. Ce lundi, c'est d'une manière on ne peut plus explicite que Margaret et le producteur de musique ont fait passer le message. Bras dessus, la star de Maid a publié un selfie où on la découvre enlacer son compagnon par l'arrière, tout en posant son menton sur sa nuque. Bien visible, le sublime diamant à l'annulaire y est immanquable ! Pour couronner le tout, l'actrice de Once Upon a time in... Hollywood avait adressé quelques tendres mots à son chéri en légende. "Oh que je l'aime" pouvait-on lire.