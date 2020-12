Mariah Carey débarque à Londres : elle réclame une audience avec la reine !

Mariah Carey est la reine des fêtes de fin d'année ! Elle a donc sollicité une audience chez son "homologue" britannique. Le 8 décembre 2020, la chanteuse américaine a "débarqué" à Londres, non pas en calèche, mais en triporteur, pour rencontrer Elizabeth II...

26 ans après la sortie du tube All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey consolide son emprise sur Noël. La diva a récemment sorti un single intitulé Oh Santa! (en collaboration avec Ariana Grande et Jennifer Hudson) et s'est mise en scène dans l'émission musicale Mariah Carey's Magical Christmas Special, disponible sur Apple TV+. Naturellement, Mariah en fait activement la promotion sur les réseaux sociaux, et y a publié une photo de quatre triporteurs à son effigie, circulant dans la capitale anglaise, près du palais de Westminster.

"Je lance une pétition pour un entretien avec la reine, écrit @mariahcarey sur Twitter, en légende de l'image. Objet : All I Want For Christmas Is You". Tout ce que veut la maman des jumeaux Moroccan et Monroe (9 ans, nés de son mariage à Nick Cannon) pour Noël, c'est d'être reçue par Elizabeth II ! Pas de chance, la monarque de 94 ans n'est plus à Londres depuis de longs mois...

Dès le mois de mars 2020, la reine et son mari le prince Philip ont quitté le palais de Buckingham pour se confiner à Windsor. Après s'être, elle aussi, mise aux visioconférences, la souveraine a finalement fait une apparition remarquée au pied du château mardi soir, en compagnie de ses enfants, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Edward, mais également son petit-fils William et Kate Middleton. Tout en gardant ses distances, la famille royale a notamment remercié des bénévoles de l'Armée du Salut, mobilisés en cette fin d'année.