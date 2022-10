Marie Trintignant : Son plus jeune fils Jules Benchetrit partage de rares clichés avec ses frères, complices et joueurs

Le 1er août 2003, Marie Trintignant est morte sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat. L'actrice, décédée à 41 ans, a laissé derrière elle ses quatre fils, fruits de différentes histoires d'amour. Des garçons qui ont eu du mal à se remettre de la perte de leur maman et qui se sont un peu divisés à partir de ce terrible drame. Nostalgique de cette époque de bonheur, où ils étaient réunis, Jules Benchetrit, le fils que la comédienne a eu avec Samuel Benchetrit, a publié une belle photo des frères.

Sur Instagram, le jeune acteur de 24 ans, qui ressemble de plus en plus à sa regrettée maman, a partagé deux beaux clichés de lui enfant, aux côtés de ses deux frères, probablement, le discret Paul (29 ans) – né de l'union entre la comédienne et François Cluzet –, et Léon (26 ans), né de la relation de cette dernière avec Mathias Othnin-Girard, qui travaille aujourd'hui dans la restauration. L'aîné de Marie Trintignant n'est autre que Roman Kolinka, fruit de ses amours avec le batteur du groupe Téléphone, Richard Kolinka. "Frate", écrit Jules Benchetrit en légende de ces deux photos d'eux, complices et jouant sur un lit, à la belle époque.

Une fratrie "découpée en morceaux"

Il faut dire que si le demi-frère de Jack et Lily-Rose Depp semble si nostalgique de ce temps précieux, c'est qu'au-delà du fait que leur mère Marie Trintignant était encore de ce monde, les frères étaient encore unis. Depuis le drame, les quatre beaux garçons se sont divisés. À cette époque, Paul Cluzet n'avait que 10 ans, et il a été remis à son célèbre papa. "Paul n'a pas bien compris ce qui lui arri­vait sur le moment. Ce qui était terrible c'est que les gamins étaient élevés tous ensemble et qu'il a fallu que les pères récu­pèrent chacun le leur. Pour eux, cette fratrie qui a été décou­pée en morceaux a été un manque de repères terrible", avait confié François Cluzet à Europe 1. Et la fratrie a eu bien du mal à se reconstruire, et le fait encore, presque vingt ans plus tard. À propos de ses petits-fils, Nadine Trintignant avait déclaré en janvier dernier dans les colonnes de Gala qu'ils avaient été comme "brisés", victimes de "fêlures dont on ne se défait jamais".