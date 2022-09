Mariés au premier regard : Un candidat emblématique papa pour la première fois, le doux prénom dévoilé

La famille Mariés au premier regard vient de s'agrandir. Mardi 13 septembre 2022, l'un des candidats emblématique du programme de dating de M6 a annoncé qu'il était devenu papa pour la première fois d'une petite fille.

Il s'agit de Matthieu Sausset, révélé en 2020 dans Mariés au premier regard. Et pour partager son bonheur de voir son bébé arriver dans sa vie, le charmant brun a reposté une photo de sa compagne Charlène en story sur laquelle on peut découvrir une toute petite partie du visage de sa merveille. "Sur notre petit nuage. L'arrivée de notre bébé Rose nous amène naturellement à vivre notre vraie priorité, celle de parents comblés. On s'est glissés tous les trois dans notre bulle d'amour et on y est si bien. Merci pour tous vos messages et ne vous inquiétez pas de notre non présence ici, bien au contraire. Elle nous offre plus de temps pour l'essentiel", peut-on lire en légende de la tendre publication.

C'est mi-mars que Matthieu Sausset avait officialisé la grossesse de Charlène. Pour ce faire, il avait partagé une vidéo de la belle professeure de yoga et lui sur un ponton en bois, avec le lac d'Annecy en fond. On pouvait y voir le baby bump de Charlène. "Un bonheur que l'on partage par ici aujourd'hui ! Une grande et heureuse aventure a commencé pour nous il y a 16 semaines, nos coeurs sont remplis de joie, nos vies sont remplies d'amour car nous attendons l'arrivée de notre premier enfant. Rose ou bleu on ne saurait vous dire à ce jour, et finalement qu'importe nous sommes déjà comblés", pouvait-on lire en légende. Un mois auparavant, c'est leur couple que l'ancien candidat de M6 officialisait.

Avant cela, Matthieu dévoilait sa vie amoureuse dans Mariés au premier regard. Lors du tournage, il avait épousé Solenne. Mais ils avaient rapidement divorcé, car la jeune femme n'était pas attirée par lui. Il a par la suite vécu une idylle avec une certaine Chanel.