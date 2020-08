Marine Lorphelin : Son fiancé Christophe enfin à Paris ! "Le temps s'est arrêté"

Les retrouvailles, enfin ! Amoureuse de Christophe depuis 6 ans, Marine Lorphelin a enfin pu retrouver son fiancé Christophe après de longs mois passés loin l'un de l'autre. Sur Instagram, Miss France 2013 a partagé son bonheur de retrouver son futur mari en publiant un cliché romantique devant l'Arc de Triomphe, le 1er août 2020. En légende, elle écrit : "Le temps s'est arrêté", formule accompagnée des hashtags #hesback #bonheur #sunshine. Un moment hors du temps pour les deux amoureux, qui ont été contraints de rester séparés en raison de l'épidémie de coronavirus qui a frappé le monde entier. Heureuse pour sa protégée,Sylvie Tellier a rapidement commenté cette publication en écrivant : "Génial !!!! Enfin!"

C'est parti pour un beau week-end...

Amoureux à distance, le couple a pu savourer de tendres moments à Paris. Première halte, Marine et Christophe sont allés savourer de délicieux cocktails sur un rooftop parisien. "Tchin mon amour", souffle tendrement Marine. La première dauphine de Miss Monde en 2013 a également partagé une vidéo de leur première nuit passée ensemble dans le prestigieux Hôtel Molitor. Plus heureux qu'aucun autre, on découvre même Christophe dansant au petit matin. "C'est parti pour un beau week-end", glisse l'ancienne reine de beauté, aux anges. Un week-end très attendu pour le couple, forcé de vivre une relation à distance depuis plusieurs années. Interne en médecine à Paris, Marine rejoindra son chéri installé à Tahiti lorsqu'elle aura terminé ses études. Fiancés, les amoureux ont également dû reporter leur mariage, initialement prévu en fin d'année 2020.

En mars 2020, Marine avait révélé à Gala toute son impatience de pouvoir enfin revoir son fiancé, elle qui était en première ligne pendant l'épidémie de covid-19. "Il voulait venir, mais je lui ai dit non, pour sa propre santé. Et puis il n'allait pas m'attendre toute la journée confiné dans l'appartement. Pas agréable pour lui de se retrouver dans cette situation et d'être enfermé, d'attendre. C'est un peu dur, mais c'est comme ça. On ne sait pas quand on va pouvoir se revoir", confiait-t-elle. Son rêve a enfin été exaucé.