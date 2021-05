Marion Rousse et Julian Alaphilippe très bientôt parents : "Bébé presque prêt"

Les derniers jours sont toujours un peu particuliers. Entre excitation et appréhension, l'arrivée d'un premier enfant reste un moment à part dans une vie. C'est sûrement ce que doit vivre en ce moment Marion Rousse. La jeune femme de 29 ans, en couple avec le cycliste Julian Alaphilippe vit sa première grossesse et à en croire sa dernière publication sur Instagram, l'arrivée de bébé est imminente !

La consultante pour France Télévisions n'a pas vraiment changé ses habitudes, et elle a même continué son activité professionnelle pendant plusieurs mois. Mercredi 26 mai, elle a posté deux photos qui laissent penser que les jours sont comptés avant son départ pour la maternité. "Bébé presque prêt, maman prête (papa aussi !!!)", écrit-elle en commentaire de deux selfies pris devant sa glace et sur lesquels on peut parfaitement apercevoir son beau ventre rond. La consultante, qui a récemment évoqué le sexe du bébé, a l'air très confiante et toute excitée à quelques heures du jour fatidique.

Il y en a un autre qui semble avoir sacrément hâte, c'est Julian Alaphilippe. Le coureur cycliste, gravement blessé l'an dernier, a rapidement commenté la publication de sa chérie avec deux emojis très évocateurs : un sablier et un coeur noir. C'est peu dire que le sportif de 28 ans, qui brille régulièrement sur le Tour de France, attend son premier bébé avec impatience. La publication a largement fait réagir les abonnés de Marion Rousse puisqu'il y a plus de 42 000 likes en seulement deux jours.