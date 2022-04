Mark Wahlberg met en vente sa propriété de dingue... à 80 millions d'euros !

La comédien Mark Wahlberg quitte le quartier de Beverly Hills puisque son immense demeure vient d'être mise en vente. L'acteur de Ted réalisera une plus-value phénoménale par rapport à la somme qu'il avait déboursée pour acquérir le lieu.

Le domaine que la star met en vente comprend donc un gigantesque manoir de 12 chambres et 20 salles de bains, ainsi qu'une maison d'ami. Le tout pour la coquette somme de 87,5 millions de dollars (soit 80 millions d'euros). Ce dernier avait fait l'acquisition du terrain en 2009 pour "seulement" 8,25 millions de dollars avant de construire dessus. Au total, la maison représente une superficie de près de 3000 mètres carrés. La propriété est le symbole du luxe de Los Angeles. En effet, elle comporte une bibliothèque complète qui fait aussi salle d'étude, une piscine avec cascade, un court de tennis, un court de basket, un spa privée, une cave à vin de 5000 bouteilles, une salle de sport entièrement équipée, une chambre avec un écran de cinéma ainsi qu'un espace séparé pour le personnel et pour les médias (voir diaporama ).

Nous ne savons pas où le comédien posera ses valises après la vente mais il aura largement de quoi investir dans une autre superbe maison. Une autre chose est sûre, c'est que le prochain propriétaire devra avoir des moyens colossaux pour d'abord acquérir puis entretenir cette bâtisse. Mark Wahlberg est actuellement au cinéma dans le film de Ruben Fleischer, Uncharted aux côtés de Tom Holland, Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle dans lequel il incarne Victor Sullivan, ami et mentor du héros. Cette même année, nous retrouverons l'acteur dans Father Stu, un drame de Rosalind Ross avec Mel Gibson. Le film mettra en scène la vie de Stuart Long, un sportif qui désire devenir comédien et qui va finalement rentrer dans les ordres comme prêtre.