Marlène Duval adepte de la chirurgie esthétique : l'incroyable coût de ses opérations

Dix-neuf ans après sa participation à la saison 2 de Loft Story, Marlène Duval est devenue une véritable femme d'affaires. Si elle évolue principalement dans l'ombre, l'ex-candidate de télé-réalité qui n'était restée que six jours dans l'aventure se plaît tout de même de temps à autre à se remontrer dans les médias. Récemment, elle a par exemple donné de ses nouvelles dans l'émission de Jordan de Luxe, Instant de Luxe, désormais diffusée sur la plateforme Télé Star Play. Sans tabou, Marlène Duval a profité de cet entretien pour notamment faire le point sur ses opérations de chirurgie esthétique et leurs coûts.

"Alors moi j'assume complètement. Il faut savoir que j'ai 41 ans, j'ai commencé la téléréalité j'avais 21 ans, donc ça fait 20 ans. Donc je pense qu'arrivé à un certain âge, on vit dans une ère du temps où oui, on s'en sert un petit peu", s'est-elle d'entrée justifiée. Et de lister : "J'ai refait ma poitrine. Et puis après comme tout le monde, avec l'âge on fait des petites injections". Marlène Duval a également craqué pour le "Hollywood smile", c'est-à-dire la pose de facettes dentaires pour un sourire éclatant. Une intervention qui lui a coûté à elle seule une belle somme d'argent car il faut compter entre 500 et 600 euros par dent. "Quand on fait un métier d'image et qu'en plus on chante, c'est bien d'avoir un joli sourire", a-t-elle déclaré.

Avec le reste de ses opérations, Marlène Duval estime qu'elle a déboursé entre 20 000 et 30 000 euros et sans aucun regret. "Quand on gagne un peu de sous, il faut les réinvestir dans des choses." Face à l'étonnement de Jordan de Luxe, elle lui a prédit de céder à la chirurgie esthétique un jour aussi : "Vous verrez, vous passerez par-là à un moment donné. Vous faites un métier d'image !"