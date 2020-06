Mary-Kate Olsen divorcée : elle fait "profil bas" pour ses 34 ans

Mary-Kate et Ashley Olsen ont célébré leur 34e anniversaire, le 13 juin 2020. D'après les informations d'Entertainment Tonight, qui cite plusieurs sources anonymes proches des jumelles, elles auraient fêté leur anniversaire toutes les deux à la plage, dans les Hamptons, banlieue huppée de New York. Très discrètes sur leur vie privée, elles n'ont partagé aucune photo des festivités sur les réseaux sociaux.

Une source annonce que Mary-Kate essayerait de garder "profil bas" depuis son divorce d'Olivier Sarkozy (51 ans), le demi-frère de Nicolas. Les deux soeurs auraient ainsi logé dans la demeure que Mary-Kate a louée pour l'été, lorsqu'elle a été "mise dehors" par son ex-mari.

Olivier Sarkozy, quant à lui, se serait installé dans le quartier de Bridgehampton, à New York, où il avait élu domicile avec son ancienne épouse, Charlotte Barnard, et leurs deux enfants, Julien (18 ans) et Margot (16 ans).

Depuis qu'elle a déposé une demande de divorce en urgence, Mary-Kate Olsen s'est retrouvée à la rue. Olivier Sarkozy aurait enlevé son nom du bail sans la prévenir, ni même lui rendre ses effets personnels. L'actrice avait finalement réussi à trouver une demeure de luxe, louée à 325 000 dollars pour l'été.

Leur séparation annonce d'ores et déjà un divorce épineux qui risque de prendre plusieurs années. Mary-Kate Olsen avait cependant assuré ses arrières, d'après Us Weekly, elle protégerait sa fortune estimée à 500 millions de dollars avec un "contrat prénuptial en béton".

Mary-Kate et Olivier Sarkozy formaient un couple depuis le mois de mai 2012. Deux ans après, ils étaient fiancés. Ils se sont mariés en novembre 2015 au cours d'une cérémonie très privée célébrée à New York.