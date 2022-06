Mary Pierce et Gad Elmaleh très chics pour un superbe gala sous le soleil du Sud

S'il y a une soirée qu'il ne fallait pas louper en fin de semaine dernière, c'était bien le gala organisé par Patrick Mouratoglou du côté de Sophia-Antipolis. C'est là que l'entraîneur français de 52 ans a implanté son académie créée pour découvrir les jeunes talents du tennis et c'est peu dire qu'il a des résultats. Avec des champions de la trempe de Stefanos Tsitsipas, Cori Gauff ou encore Holger Rune, les résultats sont prodigieux pour celui qui a longtemps entraîné Serena Williams et avec qui il aurait même eu une petite histoire d'amour.

Pour ce gala, Patrick Mouratoglou avait fait les choses en grand en invitant de nombreuses célébrités, à commencer par les stars du tennis, à l'image de Mary Pierce. L'ancienne star franco-américaine avait opté pour une belle robe longue et des talons noirs. On l'a vue très complice sur le tapis rouge avec l'un des humoristes les plus populaires de France, Gad Elmaleh. L'ex de Charlotte Casiraghi avait choisi un look décontracté avec une veste bleue sur un tee-shirt blanc.

Adil Rami et Lena aux côtés de deux anciennes Miss France

Parmi les célébrités qui ont fait le déplacement dans le Sud de la France, on a notamment pu voir l'ancienne Miss France Sylvie Tellier, qui s'est bien amusée sur la piste de danse avec le DJ star Bob Sinclar. Habitué des soirées mondaines, le footballeur et champion du monde Adil Rami était de la partie et c'était une sortie en couple puisque Lena Guillou, dans une sublime robe noire, a posé à ses côtés devant les caméras. La nouvelle star du MMA Francis Ngannou avait choisi un beau smoking gris tandis que l'ancienne Miss France 2017, Alicia Aylies était dans une robe noire (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Un très beau gala qui aura permis de récolter près de 500 000 euros qui iront à la fondation Champ'seed, qui vise à aider des jeunes joueurs et joueuses de tennis en devenir, mais n'ayant pas les moyens financiers pour poursuivre leur carrière au plus haut niveau.