Mask Singer 4 : Un personnage déjà démasqué avant même son passage dans l'émission ?

L'enquête continue ce mardi soir sur TF1. Un nouvel épisode de Mask Singer est attendu sur la première chaîne. De nouveaux personnages devraient être présentés au jury, composé de Kev Adams, Jeff Panacloc, Chantal Ladesou et Vitaa, ainsi qu'aux téléspectateurs. Il sera ainsi possible de voir, peut-être, la Mariée, le Singe, le Génie, le Chat, le Guerrier, le Koala ou encore la Tortue faire le show. Mais attention, tous ne sont peut-être pas tout à fait en compétition. Et pour cause, pour cette quatrième saison, la production a réservé de nombreuses surprises. Deux stars internationales seront notamment de la partie le temps d'un épisode. Un personnage fera également son arrivée en cours de compétition et un espion se faufilera parmi les autres personnalités et devra être démasqué.

De premiers indices ont d'ores et déjà été dévoilés sur le compte Instagram de TF1. Pour la Mariée par exemple, il est annoncé : "J'adore le blanc, surtout associé au rouge et au bleu". Et pour le Singe : "J'ai joué devant 75 millions de personnes". Par ailleurs, tous deux ont été "couronnés d'or". De maigres coups de pouce qui ont tout de même déjà donné quelques idées aux internautes. Une grande majorité imagine notamment une Miss France se cacher derrière la Mariée.