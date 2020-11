Mask Singer – Requin : Tous les nouveaux indices décryptés

Dans Mask Singer, tous les samedis soir sur TF1, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry tentent de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Et l'une d'elles pourrait bien les manger tous crus : le Requin.

Indices du portrait du Requin

Le Requin disait le 17 octobre : "Salut les potos ! Alors ça ne se voit pas comme ça mais j'ai eu des étoiles assez jeune. Je vous vois vous moquer, mais si ! Le requin a un très beau déhanché. Mon physique affuté m'a permis pas mal de choses dans la vie. Quand j'y pense, l'étoile est un symbole qui m'a beaucoup accompagné. Pour des bons comme des moins bons moments. Dans la vie, la roue tourne je le sais bien. Lorsque j'ai commencé je n'arrivais pas à m'exprimer correctement. Je bégayais. Mon mentor m'a coaché sans relâche et aujourd'hui je parle sans soucis devant les caméras. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me suivre à la télé et j'en suis fier."

Le Requin disait le 24 octobre : "Coucou, le Requin est de retour. Il remet le couvert. Le Requin n'est pas méchant, il se défend. Et je suis comme lui. Si ses apparitions sont très médiatisées, c'est peut-être parce qu'elles sont rares. Le Requin met rarement de l'huile sur le feu. Si ma réussite a été très commentée, pour y arriver je n'ai jamais dû être un requin. Sans ramener ma fraise, je le dois à ce qu'il y a là-dedans [son cerveau, NDLR] et à des rencontres inoubliables. Pris sous l'aile d'un des plus grands, enfin grand façon de parler, ça forge le caractère. Et une carrière. Mais je ne vais pas m'étaler, d'autant plus que je fais partie du club des sensibles. La joie ou la tristesse, je ne cache rien. Je n'ai aucun secret pour vous. Dans la vie, il faut assumer et oser. Et c'est ce que je vais faire tout de suite."

Le Requin disait le 31 octobre : "Je n'ai pas peur de me présenter seul devant vous. Dès mes débuts c'était à deux ou rien. Mon frérot a toujours dit : 'Si vous me prenez, vous prenez l'autre requin aussi.' J'ai eu des prédispositions dès le plus jeune âge, écriture, musique... La roue de de la fortune a tourné en ma faveur dès petit. Le petit requin a plongé dans le grand bain assez vite."

Le Requin disait le 7 novembre : "Quand on commence là où j'ai commencé, on ne se dit pas qu'on va finir dans un restaurant huppé ou à fréquenter les ministères. Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé. Après avoir été moqué et insulté, je me suis cramponné et j'ai fini encensé, encouragé et même décoré. Ma légion d'honneur, je l'ai emportée avec moi dans ma vie politique. Conseiller, ambassadeur... Si j'avais un jour imaginé que ces mots seraient accolés à mon nom. J'ai même refusé les propositions d'un parti. Gauche, droite, quand on ne sait pas sur quel pied danser, ce sont les convictions et le coeur qui vont faire le choix pour vous."

Le Requin disait le 21 novembre : "Le Requin est complexe et a partagé la scène avec Soprano. J'aime accompagner les jeunes plein d'espoir, de les former. Pour eux, je n'hésite pas à sortir tout l'arsenal. Je ne suis pas un enfoiré, sauf sur scène. Je suis toujours partant pour défendre les causes. C'est la pierre la plus précieuse qui soit, un vrai diamant"

L'indice du costume du Requin : "Regarde les boutons du costard et tu auras peut-être la réponse" Ce sont des boutons de sa manche, qui sont des bernard-l'hermite, dont un avec un rubis à l'intérieur.

L'avis des Enquêteurs

L'avis des Enquêteurs le 17 octobre : Suite à la prestation du Requin sur le titre Femme Like You de K. Maro, Jarry pense que c'est Chris Marques qui est caché derrière le masque. Anggun se dit "perdue" mais donne le nom de Patrick Dupond. Kev Adams suppose qu'il s'agit de Sébastien Loeb. Enfin, Alessandra Sublet confie ne pas savoir du tout qui peut être dissimulé derrière le costume du Requin.

L'avis des Enquêteurs le 24 octobre : Après l'interprétation du Manchot de Human de Rag'N'Bone, Alessandra Sublet est restée sur Yves Camdeborde. Anggun a misé sur Thierry Marx. Jarry a proposé Dominique de Villepin et Kev Adams a proposé D'jal.

L'avis des Enquêteurs le 31 octobre : Un proche du Requin révèle qu'il fait 1,80 mètre. Anggun pense à Kad Merad. Kev Adams imagine que c'est Tomer Sisley.

L'avis des Enquêteurs le 7 novembre : Cette semaine, la chanson choisie par la personnalité était un indice. Le Requin a opté pour le titre Le coach parce qu'il a partagé la scène avec Soprano. Jarry pensait à Basile Boli, Kev Adams à Emmanuel Petit et Alessandra Sublet à Christian Karembeu.

L'avis des Enquêteurs le 21 novembre : Alessandra Sublet pense à Bernard Laporte. Le Requin serait Lilian Thuram pour Anggun, Fabien Bartez pour Kev Adams, qui évoque également Marcel Desailly. Jarry pense à Basile Boli.

Le Corbeau révèle le 31 octobre que le Requin et la Pieuvre se sont produits au même endroit.

La question du jury au Requin le 17 octobre : "Avez-vous pratiqué le rugby de manière professionnelle ?" Le Requin répond : "Jamais."

Les affirmations du Requin le 24 octobre (deux fausses, une vraie) : "Mask Singer est mon premier concours sur TF1 en tant que candidat, méfiez-vous car je suis un vrai requin, j'ai exercé mon métier dans un pays anglophone."

Indices tirés des images du Requin

Le 17 octobre – Le Requin est installé sur un yacht. Il pose ensuite dans un intérieur fastueux puis dans une salle de sport. Quelques instants plus tard, il est avec ses deux gardes du corps dans un parking assis sur une vieille voiture de collection. Il pose devant un mur de briques rouges où est dessiné une étoile jaune. Un autre plan dévoile deux gardes du corps en train de danser en jupes écossaises. Le Requin apparaît ensuite à une tribune en train de s'adresser au public à l'aide de micros. Un peu plus tard, il est devant une télévision où sont diffusées des images de requins. Pour finir, il s'affiche dans un bureau fastueux, des requins sont visibles en arrière-plan.

Le 24 octobre - Le Requin est assis dans un restaurant et devant un panneau où il est écrit Texas. On voit une place de garage dont le numéro est le "4" et le Requin ouvrir un coffre en pleine rue. On voit aussi une photo de Jamel Debbouze.

Le 31 octobre - On peut voir une photo de Brigitte Bardot et l'équipe du Requin enquêter avec une loupe.

Le 7 novembre - On a pu voir le Requin devant l'Arc de Triomphe, dans un endroit où voter devant une urne, le Requin qui faisait de la boxe, les gardes du corps qui se battaient avec une épée.

Le 21 novembre - On a de la musique de Soprano en fond, il fait un signe avec les mains. On voit également le rocher de Monaco. Le Requin déguste ensuite une bouillabaisse, plat typique de Marseille puis une étoile apparaît.

Retrouvez tous les indices de la Renarde, la Pieuvre, les Perroquets, le Hibou, le Manchot, le Dragon, le Robot, l'Araignée, le Squelette.