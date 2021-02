Mathieu Johann opéré et "libéré de ce mal" qui le rongeait : photo après l'intervention

Rappelons que l'ex-compagnon de Clémence Castel, star de Koh-Lanta (TF1), avait déjà évoqué l'idée d'une opération pour se soulager de cette hernie discale qui le faisait souffrir depuis de longs mois. "Les couloirs de la Pitié-Salpetriere... Depuis deux mois une hernie discale me pourrit la vie et me fait grandement souffrir. Il y a plus grave. Au programme : des infiltrations et peut-être une opération. Excellente prise en charge (bien meilleure qu'à Caen !) dans ce service parisien. Douze ans que je souffre...", avait-il déclaré, toujours sur le réseau social de partage d'images.

Fort heureusement, face à la douleur, Mathieu Johann a pu compter sur le soutien et l'amour de sa compagne, Badia. L'heureuse élue de son coeur est Belge et psy de métier. Elle a également une fille. De son côté Mathieu Johann, qui révélait avoir été violé pendant 4 ans à l'âge de 7 ans, est l'heureux papa de deux garçons : Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014), fruits de ses amours avec Clémence Castel.