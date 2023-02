Mathilda May "à la limite de défaillir" : ce célèbre acteur qui l'a mise à mal lors d'une pause fatale

Patrick Chesnais a eu besoin de coucher ses excuses sur papier. Il y a celles, les premières, adressées à son regretté fils Ferdinand, brutalement disparu à l'âge de 20 ans dans un accident de voiture. Et puis les autres, qu'il s'agisse de celles à sa jeunesse, à sa santé ou encore à des artistes qui ont croisé sa route. Et dans Lettres d'excuses (éd. L'Archipel), on peut ainsi lire un passage dédié à Mathilda May, intitulé "pause fatale". En 1995, l'actrice, qui était alors débutante, a dû avoir un souvenir marquant de Patrick Chesnais, elle qui a bien failli "défaillir".

Alors qu'elle remplace Marie Trintignant, dans Retour de Pinter, en 1995, aux côtés de Jean-Pierre Marielle, François Berléand ainsi que Guillaume Depardieu et Patrick Chesnais, Mathilda May vit donc sa première expérience au théâtre, "encore fragile et hésitante". Après l'entame du spectacle, Patrick Chesnais quitte la scène et laisse celle qui est désormais mariée au rappeur et chanteur Sly Johnson avec Guillaume Depardieu, avant d'attaquer un monologue. Ce qui laisse alors à Patrick Chesnais une quinzaine de minutes devant lui. Il se met alors à lire pendant sa pause Le Canard enchaîné.

visages grimaçants, paniqués, outrés et accusateurs

Mais alors qu'il appréhende d'avoir pris trop de temps de pause, un homme frappe à la porte de sa loge. "'Ah, monsieur Chesnais, vous êtes là. Excusez-moi de vous déranger mais vous êtes attendu sur le plateau'", lui dit-il avant que l'acteur ne se lance alors dans une course effrénée pour rejoindre la scène où il aperçoit alors les "visages grimaçants, paniqués, outrés et accusateurs de Marielle, puis Berléand et enfin Depardieu Guillaume". Et là, il doit faire face à Mathilda May. "Au bord des larmes, Mathilda à la limite de défaillir, qui avait tenté de sortir de scène et que mes camarades, sans compassion, avaient renvoyée en lui disant : 'Improvise !', ce qu'elle avait essayé de faire sans y être parvenue", écrit Patrick Chesnais. Gêné, il a décidé de lui envoyer des fleurs le lendemain. L'ancienne compagne de Gérard Darmon doit encore se souvenir de cet épisode fâcheux.