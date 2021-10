Matthew Perry (Friends) rattrapé par ses démons ? Des photos inquiètent

Matthew Perry serait-il en train de faire une rechute ? Après des années de combat contre l'alcoolisme et sa dépendance à l'héroïne, à la cocaïne et au crack, l'acteur de 52 ans a été vu dans le quartier de Malibu, à Los Angeles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le quinquagénaire n'a pas l'air au top de sa forme. L'interprète de Chandler Bing dans la cultissime série Friends a été pris en photo par les paparazzis, alors qu'il attendait sa voiture tout en fumant une cigarette, à la sortie du restaurant japonais Nobu. L'acteur avait le visage rougit par un coup de soleil. Des clichés plutôt sobres, comparés à ceux qui ont fait le tour d'Internet il y a quelques jours.

En effet, Matthew Perry a été vu cinq jours plus tôt, à Los Feliz (Los Angeles). Portant un t-shirt sombre et un short blanc, il tenait un café glacé dans la main et semblait à bout de souffle, en marchant vers le véhicule de son ami. Le visage bouffi et les traits tirés, Matthew Perry a inquiété ses fans, qui ne l'avait pas vu depuis les retrouvailles du cast de Friends, au mois de mai dernier. D'ailleurs, durant cette émission qui fêtait les 20 ans de la série, Matthew Perry a montré des difficultés à s'exprimer correctement.