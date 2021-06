Matthias (Top Chef 2021) : Michel Sarran, "pas bien" après l'élimination...

Matthias est éliminé de Top Chef 2021 aux portes de la finale, mercredi 2 juin 2021. Mohamed et Sarah se disputeront la semaine prochaine le titre de grand vainqueur et le chèque promis au gagnant. De son côté, Matthias finit en troisième position, et ce n'est pas une fatalité. En interview pour Purepeople.com, le jeune chef se livre sur son aventure dans le concours culinaire de M6, évoquant sa relation avec le chef Philippe Etchebest, son pronostic pour la finale ou encore sa cuisine.

Qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous êtes éliminé ?

Je me suis dit : "Je rentre à la maison " (rires) ! C'était long Top Chef, c'est quand même trois mois de tournage... En quittant le concours, j'ai eu l'impression de partir tout près du but, légèrement.

Vous dites dans l'épisode que la troisième place, "c'est la place du con"... Comment le vivez-vous ?

Je confirme, c'est la place du con... et je la vis comme un con (rires) ! Non, sérieusement, je la vis bien. Je ne vais pas pleurer parce que je suis arrivé troisième dans Top Chef. Il y a pire dans la vie. J'ai quand même fait un beau parcours, j'en suis très content. J'aurais largement signé pour ça au départ ! Je prends quand même de la hauteur, de la distance. Je n'ai pas joué ma vie.

Vous étiez ex-aequo avec Sarah, Michel Sarran a tranché... D'après vous, qu'est-ce qui a joué en votre défaveur ?

Qu'il me choisisse ou qu'il choisisse Sarah, je pense que son choix était mauvais dans tous les cas. C'est lui qui avait le boulot de con dans l'histoire. Je finis deux fois deuxième, une fois troisième, c'est constant. Sarah finit deux fois troisième et une fois première, elle a une fulgurance. Entre constance et fulgurance, chacun son parti. Mais personnellement, j'aurais préféré une dernière chance sur ce coup plutôt qu'une espèce de tirage au sort. J'en ai discuté un peu après avec Michel Sarran, et il n'était pas bien d'avoir ce choix à faire.

Pourquoi avoir choisi ce thème sur l'agneau de lait de A à Z ?

J'avais envie d'un thème qui avait du sens. Je suis à fond sur l'éco-responsabilité dans mon restaurant. Sortir une bête entière, c'est stylé ! On travaille tout, on n'achète pas que la partie noble. Je savais que c'était chaud de boucler tout ça en une heure et demie. Après, avec un peu de recul, je trouve que j'ai été trop sentimental à la fin par rapport à ce que j'aurais dû.

Philippe Etchebest semble presque plus déçu que vous. Quelle relation entretenez-vous avec le chef ?

Je pense qu'il était plus déçu que moi oui, clairement. Il y croyait. Et moi, au bout d'un moment, je me battais limite autant pour lui que pour moi. Quand tu vois qu'il y croit autant, tu te dis que tu n'as pas le droit de lâcher... Aujourd'hui, on a de très très bonnes relations. On s'est souvent au téléphone. Quand je suis à Bordeaux, je le vois et quand il est à Paris, on se voit aussi. Je pense qu'on a réussi à nouer un truc à la fin. On a un trait de caractère assez similaire, l'honnêteté. On dit ce qu'on pense et on a instauré une relation de confiance, ça a fonctionné.

Quel est votre meilleur souvenir du concours ?

Je pense que c'est de loin la guerre des resto ! Parce que c'est un souvenir partagé avec un pote. On en a chié avec Mohamed, et ça a payé puisqu'on a remporté l'épreuve.

Quel est votre pire souvenir du concours ?

Les débuts ! On a ramassé pas mal de défaites chez les bleus. Je pensais qu'on ne s'en sortirait pas. Je jouais le jeu avec la peur au ventre, et ce n'était pas cool.

Comment avez-vous vécu cette expérience télé ?

C'est drôle ! J'ai peut-être un peu plus d'expérience vis-à-vis des médias que certains autres candidats. Mais je pense que ça ne fait pas de moi le meilleur candidat pour ce genre d'émission. J'étais peut-être plus dans le calcul que dans le délire de vivre le truc complètement. Il y a du positif comme du négatif. Après, c'est intense et dur ! Tu fais attention à ce que tu peux dire, faire... J'ai kiffé découvrir ce milieu de la télé, j'ai fait des rencontres formidables. Je suis en super bonnes relations avec la production.

Qu'avez-vous appris grâce à Top Chef ?

J'ai appris que tout est possible. Pour moi, Top Chef c'est un accélérateur. Je sais maintenant que si tu en as envie, tu peux le faire et il ne faut rien lâcher.

Qu'est-ce qui a changé dans votre cuisine depuis ?

J'apprends à assumer ma cuisine. Et je me rends compte que j'ai un bagage technique dû aux expériences que j'ai eu dans de belles maisons, mais que ce n'est pas ce qui est le plus vecteur d'émotion. Je dois persévérer un peu plus dans mon identité. Il y a des plats que je faisais qui valaient deux étoiles, mais en fait la meilleure cuisine que je puisse faire, c'est celle qui représente ma personnalité. Maintenant, je me laisse moins influencer par mes années d'étoilés.

Qui voyez-vous gagnant entre Mohamed et Sarah ?

Mohamed est un meilleur chef de cuisine, sans aucun doute. Il a l'expérience, il sait manager, il est fait pour gérer de belles brigades. Sarah est un talent plus brut, encore à polir. Elle est plus jeune, forcément, et a moins d'expérience. Et au-delà de la finale, je pense que les deux vont faire des étincelles !

