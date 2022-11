Matthieu Delormeau, sans nouvelles de son compagnon : rupture en vue après sa demande particulière

Ce vendredi 4 novembre, dans le 6 à 7, Matthieu Delormeau a expliqué qu'il n'avait "pas de news" de son compagnon depuis leur dispute. "Je me laisse combien de jours pour lui donner la chance de revenir et de dire 'banco' ?", a-t-il demandé à ses camarades sur le plateau, révélant au passage qu'il est en couple depuis 6 mois avec cet homme dont l'identité est gardée secrète. "Je sens que tu vas dire une connerie", a-t-il ensuite lancé, en regardant Cyril Hanouna. "Est-ce que tu as déjà tourné la page ? Est- ce que tu as déjà tourné ton slip ?", lui a alors demandé l'animateur de C8, avant que les deux acolytes n'éclatent de rire.

"Je sens qu'il y en a qui va frétiller ce soir", a-t-il notamment ajouté quelques instants plus tard, toujours en s'adressant à Matthieu Delormeau, avant d'improviser une dictée avec ses chroniqueurs en leur citant des phrases qui correspondent à des "conseils love", comme l'indiquait le bandeau en bas de l'écran.

Matthieu Delormeau infidèle ?

Pour rappel, Matthieu Delormeau expliquait la veille avoir très mal dormi après s'être disputé avec son chéri jusqu'à 3h du matin, avant que celui ne s'en aille et ne "claque la porte". À l'origine de cette brouille ? Une tentative de la part du chroniqueur d'imposer une nouvelle règle dans son couple, à savoir que chacun passe un jour par semaine de son côté. Une proposition qui n'a pas du tout enchanté son "camarade", qui l'aurait soupçonné d'avoir des idées derrière la tête.

"Je pense que tu veux un jour fixe pour pouvoir caler des rencontres'", aurait-il dit au chroniqueur, avant de lui demander s'il ne l'avait pas déjà trompé. Une discussion qui s'était déjà terminée en fou rire sur le 6 à 7, les chroniqueurs s'approchant alors de Matthieu Delormeau pour discuter avec lui de ses problèmes de couple en improvisant une sorte de thérapie de couple. "Lâche un jour pour gagner des années, 2 pour gagner une vie", avait notamment plaisanté Baba face-caméra en s'adressant directement au compagnon de son chroniqueur.

À noter que Matthieu Delormeau expliquait dans l'émission au mois de juin qu'il ne croyait pas à la fidélité dans une relation, avant de, quelques semaines plus tard, révéler qu'il avait eu des "plans à plusieurs", lors d'un séjour estival à Mykonos.