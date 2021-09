Maxime (Koh-Lanta All Stars 2021) blessé juste avant le tournage : "J'ai pris une claque..."

Parmi les vingt Légendes de la nouvelle édition All Stars de Koh-Lanta, les téléspectateurs retrouvent Claude, Teheiura, Sam... ou encore Maxime, vu dans La Guerre des chefs en 2019. Le Robinson Crusoé de l'aventure avait dénoté de par ses performances sur les épreuves et sa bonne connaissance de la nature. Face à un casting de taille, le voilà plus vulnérable. Même physiquement, puisqu'il s'est blessé peu avant de s'envoler vers la Polynésie française.

C'est au cours d'un entretien accordé à nos confrères de TV Mag que Maxime révèle avoir souffert d'une blessure juste avant le départ pour Koh-Lanta. "Je n'avais pas effectué la même préparation qu'eux, je m'étais fait mal au genou quelques jours avant le début du tournage", confie-t-il. Heureusement, il a réussi à passer outre la douleur une fois arrivé sur le camp : "J'ai pris sur moi et il y a eu cette montée d'adrénaline qui répare tous les corps. J'ai quand même pris une claque sur le parcours du combattant. Comparé aux Fidji, j'ai dû être bien plus en alerte physique et mentale. J'étais déçu de ma performance sur le parcours, je voulais gagner comme lors de ma précédente aventure." Reste à savoir si ce genou douloureux ne se réveillera pas par surprise au cours de l'aventure...

Maxime n'est pas le seul aventurier de ce Koh-Lanta, La Légende a être arrivé en moins bonne forme que les autres. En effet, Loïc, candidat des 4 Terres venu remplacer Freddy après son départ sur décision médicale, affiche une silhouette peu athlétique comparé à un Laurent Maistret ou un Claude Dartois, abdos de sortie et muscles saillants. Lors des tests d'effort en vue du casting du jeu de TF1, il lui a été diagnostiqué un "petit problème au niveau du coeur". "Pendant tous ces examens, je n'avais pas le droit de faire de sport, c'est pour ça que j'arrive sur ce Koh-Lanta avec quelques kilos en trop mais également le stress de ne pas avoir pu m'entraîner physiquement en sachant que je me retrouverai face à des machines de guerre", avait-il déclaré sur Instagram. Finalement, pas de pépin de santé, ouf ! Et l'amoureux de Lucie Caussanel a même remporté la deuxième épreuve d'immunité – la première qu'il disputait – mardi 31 août 2021 !