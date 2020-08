Megan Fox : Photo sexy avec son nouveau chéri, Brian Austin Green enrage

Brian Austin Green a les boules. Le jeudi 6 août 2020, son ex Megan Fox officialisait (un peu plus) sa relation avec Machine Gun Kelly (30 ans). Les amoureux posaient tous les deux en serviette, à la sortie de la piscine, en maillot de bain. Noir et blanc, cheveux trempés... Cette photo un peu olé olé a été plébiscitée par plus d'un million de fans. "Superbe homme... Mon coeur est à toi", légende l'actrice américaine.

De quoi rendre Brian Austin Green fou de rage et provoquer de sa part une réaction qui est devenue (un peu) la risée du web. L'acteur américain, tout fraîchement divorcé de Megan Fox, n'a eu besoin que de quelques heures pour préparer la réponse parfaite. Il a publié une photo de ses quatre garçons - dont trois sont issus de son mariage avec l'actrice - sur Instagram, avec la légende suivante : "Superbes hommes... Mon coeur est à vous."

Une manière de s'en prendre à son ex-femme et d'insinuer comme si de rien n'était qu'il était plus focalisé sur leurs fils qu'elle... Et peut-être prendre un peu l'avantage dans leur éventuelle bataille pour la garde des enfants ?

Dans cette publication, on voit donc les adorables Noah (7 ans), Bodhi (6 ans) et Journey (3 ans). Il a également diffusé une photo de Kassius (18 ans), issu de sa relation antérieure avec Vanessa Marcil.