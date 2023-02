Meghan Markle : Attaquée au tribunal par sa soeur Samantha, la duchesse se défend avant la grande confrontation

Seule contre tous, Meghan Markle ? Pas vraiment en odeur de sainteté du côté de la Grande-Bretagne après les (trop ?) nombreuses révélations faites avec son mari le prince Harry sur la famille royale, l'actrice américaine est également en guerre avec une grande partie de sa famille, notamment son père Thomas, son demi-frère et sa demi-soeur Samantha. Et celle-ci a tellement peu goûté aux affirmations de sa soeur sur leur enfance qu'elle a décidé de l'attaquer en justice pour diffamation.

Un procès qui se tenait ce mercredi et pour lequel aucune des deux parties n'a vraiment convaincu les juges. En effet, les débats ont porté sur plusieurs termes utilisés par la duchesse de Sussex dans sa biographie sortie en 2020 (Finding Freedom) puis dans l'interview d'Oprah Winfrey en 2021, dans laquelle elle expliquait avoir eu le sentiment de "grandir comme fille unique", et d'avoir une "enfance pauvre".

Contestant cette pauvreté, dont Meghan Markle a beaucoup parlé ces dernières années, Samantha Markle "humiliée" a admis une enfance dans un milieu modeste mais a tenu à rappeler que leur père lui a payé de nombreuses choses pendant leur enfance. Un père à qui Meghan Markle ne parle plus depuis son mariage : en effet, il avait été accusé d'avoir payé des paparazzis pour un faux shooting photo de sa fille. Un geste pour lequel il a toujours clamé avoir été trompé, mais qu'elle ne lui a jamais pardonné.

75 000 dollars... et une vidéo de ses "mensonges" ?

Mais ce n'est pas tout : Samantha Markle, qui réclame tout de même 75 000 dollars de dommages et intérêts à sa demi-soeur, aurait également été choquée par le terme "fille unique" et aurait voulu rappeler sa présence ainsi que celle de leur frère Thomas Jr. Un argument auquel les avocats de Meghan Markle ont facilement répondu : leur cliente est née en 1981, 17 ans après Samantha Markle et 15 ans après Thomas Jr... et a donc bien pu avoir "le sentiment de grandir seule", puisque ses aînés étaient déjà beaucoup plus vieux !

Le jugement de cette affaire a pour le moment été mis en délibéré mais pourrait bien tourner en faveur de la mère d'Archie et Lilibet (3 ans et demi et 20 mois). Pour autant, cela ne l'empêchera pas de se retrouver en face de sa soeur au tribunal en juillet prochain : le juge a en effet forcé les deux soeurs à une confrontation pour un acte 2. Il faut dire que Samantha Markle ne veut pas uniquement de l'argent : si elle gagne, elle veut que sa cadette soit "confrontée à tout ses mensonges" dans un entretien filmé...

Un entretien qui pourrait ne pas arranger les affaires de l'actrice, très discrète depuis la sortie des mémoires de son mari, le prince Harry, dans lequel celui-ci raconte leur rencontre mais également leur éloignement progressif de la famille royale. Cependant, elle pourrait réapparaître bientôt à Londres : sa présence ou non au couronnement de Charles III est toujours un mystère...