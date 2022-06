Meghan Markle : Ce coup de poignard de son ex mari, qui risque de lui faire très mal...

Meghan Markle et Harry ont fait leur grand retour en Angleterre. Si les regards étaient naturellement rivés sur Kate Middleton et ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, véritables stars de ce jubilé dès le jeudi 2 juin 2022, la présence de la duchesse de Sussex a également suscité une grande curiosité. Photographiée à l'intérieur de Buckingham, avec un superbe et grand chapeau, avant de faire sa première apparition publique le vendredi 3 juin, sifflée par la foule, la mère d'Archie et Lilibet Diana sait qu'elle va avoir le droit à son lot de critiques, de la part de ses nombreux détracteurs. Et elle s'apprête aussi à recevoir de la part de son ex-mari, un coup de poignard qui risque de lui faire très mal.

Rien ne semble lui être épargné. En effet, Meghan Markle devrait bientôt à nouveau faire le bonheur des tabloïds à cause de son ex-mari Trevor Engelson. Le producteur, avec lequel elle a vécu une histoire de 2004 à 2013, a décidé de raconter (encore) les coulisses de leur union, dans un livre. La duchesse de Sussex avait fait savoir que son ancien époux n'avait "toujours pas enterré la hache de guerre". Et ce dernier entend visiblement le prouver à nouveau avec cet ouvrage prévu pour l'automne 2022. Il devrait contenir bon nombre de révélations.

Cela doit être terrifiant pour Meghan Markle

Et qui dit révélations et coulisses dit le vif intérêt des experts royaux, qui attendent la sortie du bouquin de Trevor Engelson avec impatience. "Cela doit être terrifiant pour Meghan Markle, parce qu'elle a donné son point de vue sur leur histoire, mais le revers de la médaille est sur le point de lui tomber dessus. Chacun veut vraiment faire connaître sa propre version de l'histoire", a ainsi déclaré Tom Bower, le biographe britannique de la duchesse de Sussex, au journal The Sun. L'ex-mari de Meghan Markle n'aurait-il toujours pas tourné la page ?

Trevor Engelson a-t-il tourné la page ?

Pourtant si. Trevor Engelson est bel et bien remarié et père de deux enfants. Mais cela n'empêche pas ce dernier de multiplier les attaques quand il s'agit d'évoquer son ex-épouse. Ainsi, il avait confié il y a quelque temps, à un des ses amis, s'être senti comme "un vulgaire truc coincé au fond de la chaussure" de Meghan Markle vers la fin de leur mariage, comme l'avait rapporté le biographe Andrew Morton dans Meghan : A Hollywood Princess. La rancoeur n'a pas encore totalement disparu.