Meghan Markle : Cette comédie romantique méconnue, sortie l'année de sa rencontre avec Harry

En 2016, Meghan Markle a 35 ans et cela fait près de 15 ans qu'elle tente de se faire un nom à Hollywood. A défaut de percer au cinéma, c'est sur le petit écran que l'actrice américaine s'illustre, dans la série Suits bien sûr, dans laquelle elle a tenu le rôle de Rachel Zane durant 7 ans, mais pas que. Celle qui vit alors à Toronto joue aussi dans des téléfilms romantiques. Drôle de coïncidence, son tout dernier est sorti l'année de sa rencontre avec le prince Harry et il s'intitule Comment rencontrer l'âme soeur en 10 leçons (Dater's Handbook) !

Dans cette comédie romantique, Meghan Markle interprète le rôle de Cass, une jeune femme d'affaires qui réussit mais qui rencontre des difficultés dans sa vie amoureuse. Sur les conseils de sa soeur, elle décide alors de suivre un guide de rencontre et partage plusieurs rencards avec différents garçons pour appliquer les recommandations du livre. Surprise : elle finit par se rendre compte qu'un homme qui l'aime pour qui elle est est ce qu'elle veut (voir diaporama). Certes ce rôle n'allait pas lui faire décrocher un Oscar, mais il a le mérite de faire passer les dimanches après-midis pluvieux...

Quelques mois après la diffusion de ce téléfilm, à l'été 2016, Meghan Markle se rend à Londres pour quelques jours en sa qualité de blogueuse lifestyle à succès. Elle est alors divorcée du producteur américain Trevor Engelson et fraîchement séparée de son petit ami canadien, le chef Cory Vitiello. Par l'intermédiaire d'une amie, l'actrice accepte de se rendre à un rendez-vous arrangé... Elle fait alors la rencontre du prince Harry et c'est le coup de foudre. Leur romance s'épanouit d'abord dans le plus grand secret et le couple se voit entre l'Angleterre, le Canada et le Botswana. Mais dès l'automne 2016, l'idylle est révélée dans les médias.

Le prince Harry et Meghan Markle finissent par officialiser leur relation et annoncer leurs fiançailles un an plus tard à Kensington. La suite de l'histoire, tout le monde - ou presque - la connaît : ils se marièrent (en grande pompe à Windsor, en mai 2018), eurent un premier enfant (Archie, en mai 2019) et vécurent heureux (un temps)... Mais contrairement aux téléfilms, la réalité a été plus rude pour Meghan Markle. La pression médiatique, la rigidité du protocole et le manque de soutien de la famille royale ont eu raison des Sussex, qui ont tout planté début 2020 pour s'installer en Californie, où ils vivent désormais avec Archie et la petite Lilibet (née en juin).