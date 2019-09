Meghan Markle de mariage à Rome : son look de soirée coûte une fortune

Quand votre meilleure amie styliste se marie en grande pompe à Rome, autant avoir une tenue à la hauteur. Le 20 septembre 2019, Meghan Markle a assisté au mariage de sa copine Misha Nonoo avec l'entrepreneur Michael Hess. Escortée par le prince Harry, élégant en smoking, la duchesse de Sussex a fait une arrivée remarquée sur les lieux de la cérémonie organisée au coucher du soleil, dans la magnifique Villa Aurelia entourée de jardins.

Pour cette union célébrée devant plus de 300 personnes, dont Katy Perry et Orlando Bloom, Karlie Kloss, Ivanka Trump ou encore Paul McCartney, Meghan Markle a misé sur une robe longue de tulle noir brodé de strass. Une pièce de créateur signée de la maison italienne Valentino qui demande un sacré budget puisqu'elle coûte près de 10 000 euros. Pourtant, cette robe de soirée de luxe, notamment vendue chez Bergdorf Goodman, est en rupture de stock : le pouvoir de prescription de la duchesse, autrement appelé le Meghan Effect, semble donc fonctionner, même du côté des bourses les plus aisées.