Meghan Markle et Harry à Miami : cette superstar devenue leur amie

Le duc et la duchesse de Sussex continuent de peaufiner leur carnet d'adresses outre-Atlantique. Comme l'a rapporté le New York Post le 8 février 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont profité de leur voyage à Miami pour sympathiser avec Jennifer Lopez et son mari Alex Rodriguez.

Les deux couples se sont rencontrés lors d'un dîner organisé vendredi au Habitat, restaurant du luxueux 1 Hotel South Beach, où les Sussex ont joué plus tôt ce soir là les intervenants VIP lors d'une conférence privée de la holding financière JP Morgan. "Harry et Meghan se sont très bien entendus avec Jennifer et Alex, ils ont passé du temps à discuter pendant le dîner, a rapporté une source du journal américain. On a entendu J.Lo inviter le couple et son fils Archie dans sa maison de Miami pour passer du temps avec eux et leurs enfants." La chanteuse et l'ex-joueur de baseball sont en Floride depuis le début de la semaine puisque Jennifer Lopez s'est produite lors de la mi-temps du Super Bowl le 3 février dernier, au Hard Rock Stadium de Miami.