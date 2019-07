Meghan Markle et Harry fêtent les 6 ans de George : leur message censuré ?

L'heure est à la fête du côté de la famille royale d'Angleterre. Ce 22 juillet 2019, le prince George fête ses 6 ans. Tandis que le petit garçon célèbre son anniversaire en maillot de bain et en famille sur l'île Moustique, le prince Harry et Meghan Markle, son oncle et sa tante, ont partagé leurs tendres voeux sur Instagram.

"Joyeux anniversaire ! Nous te souhaitons de passer une journée très spéciale et beaucoup d'amour", ont écrit le duc et la duchesse de Sussex en commentaire d'une des trois nouvelles photos du petit prince publiées par le palais de Kensington ce lundi. Trois portraits inédits réalisés par Kate Middleton, adepte de photographie. Déjà au printemps dernier, pour les 4 ans de la princesse Charlotte, et pour le premier anniversaire de Louis, Meghan Markle et Harry avaient publié un message sur le réseau social. Mais celui de George présente une différence qui n'est pas passée inaperçue : pour leurs deux précédents commentaires, les Sussex s'étaient directement adressés à "Charlotte" et à "Louis". Mais pour l'aîné de la fratrie, Meghan Markle et Harry n'ont pas mentionné son prénom.