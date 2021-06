Meghan Markle et Harry parents pour la 2e fois : ils s'accordent un congé parental... prolongé ?

Depuis maintenant quatre jours, le prince Harry et Meghan Markle sont les heureux parents d'une petite fille baptisée Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor. La petite soeur d'Archie (2 ans) est née le 4 juin 2021 au Santa Barbara Cottage Hospital, non loin de la confortable villa californienne où ses célèbres parents vivent depuis bientôt un an. D'ores et déjà, l'ancienne actrice de 39 ans et son nourrisson ont retrouvé Harry et Archie à la maison.

Déjà discrets depuis leur arrivée en Californie en mars 2020, le duc et la duchesse de Sussex ne risquent pas de faire une apparition publique de si tôt. "Le couple, qui ne partagera pas de photo pour le moment, est désormais en congé parental. Pour ceux qui s'interrogent sur l'envoi de cadeaux, Harry et Meghan ont demandé aux sympathisants de soutenir ou de se renseigner sur des organisations axées sur les femmes", le journaliste royal Omid Scobie a-t-il relayé sur Twitter.

Sur le site de leur fondation, il a été confirmé que Meghan Markle et Harry ont bel et bien entamé une pause prolongée pour pouponner en toute tranquillité : "Pendant que le duc et la duchesse sont en congé parental, Archewell continuera à faire un travail important et à publier des histoires sur le site. Nous avons hâte de vous voir !" Maintenant qu'ils sont libres de tout engagement royal, les jeunes parents pourraient bien profiter d'un congé plus long que celui qu'ils avaient pu avoir après la naissance de leur aîné.