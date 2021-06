Diaporama Meghan Markle et Harry parents pour la 2e fois : ils s'accordent un congé parental... prolongé ?

1 / 24 Meghan Markle et Harry parents pour la 2e fois : ils s'accordent un congé parental... prolongé ?

2 / 24 Meghan Markle et le prince Harry - Extraits de l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey et diffusée sur Apple TV au printemps, juste avant la naissance de leur fille Lilibet.

3 / 24 Meghan Markle, enceinte, s'adresse dans un message vidéo à l'assistance du concert caritatif Vax Live à Los Angeles, le 8 mai 2021.

4 / 24 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé à distance par le photographe Misan Harriman.

5 / 24 Le prince Harry et Meghan Markle (Robe Oscar de la Renta), duc et duchesse de Sussex, font leur première apparition en podcast sur Spotify depuis l'annonce de la deuxième grossesse de Meghan le 22 février 2021.

6 / 24 Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

7 / 24 Depuis Los Angeles, Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". Mai 2020

8 / 24 La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

9 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle (enceinte), duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la réception pour les 50 ans de l'investiture du prince de Galles au palais Buckingham à Londres. Le 5 mars 2019

10 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, enceinte, lors de l'évènement WE Day au Wembley Arena à Londres, Royaume Uni, le 6 mars 2019.

11 / 24 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, enceinte, duchesse de Sussex, le prince Charles, prince de Galles lors de la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres le 11 mars 2019.

12 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, enceinte, duchesse de Sussex, lors de leur visite à Canada House dans le cadre d'une cérémonie pour la Journée du Commonwealth à Londres le 11 mars 2019.

13 / 24 Info - Archie fête son premier anniversaire le 6 mai - Le prince Philip, duc d’Edimbourg, la reine Elisabeth II d’Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

14 / 24 Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

15 / 24 Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

16 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, première apparition publique de la duchesse depuis la naissance du bébé royal Archie lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, au palais de Buckingham, Londres, le 8 juin 2019.

17 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex vont saluer les équipes de baseball "Boston Red Sox" et "New York Yankees" dans leurs vestiaires dans le cadre des Invictus Games 2019 au London Stadium. En cette occasion, le couple royal a reçu en cadeau pour leur fils Archie, un maillot floqué "Archie", de la part de chaque équipe, avant de rejoindre les tribunes pour assister au match. Londres, le 29 juin 2019.

18 / 24 Meghan Markle, duchesse de Sussex est au magasin John Lewis sur Oxford Street pour le lancement de sa collection capsule Smart Works à Londres, le 12 septembre 2019.

19 / 24 Meghan Markle, duchesse de Sussex, au côté de Anna Wintour, Venus Williams, Patrick Mouratoglou et Alexis Ohanian (le mari de S. Williams) dans les tribunes de la finale femme du tournoi de l'US Open 2019 opposant Serena Williams à Bianca Andreescu (3-6 / 5-7) au Billie Jean King National Tennis Center à New York, le 7 septembre 2019.

20 / 24 Exclusif - Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor arrivent à l'aéroport international du Cap, Afrique du Sud, le 23 septembre 2019, pour un voyage officiel de 10 jours sur le continent africain.

21 / 24 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent main dans la main en visite dans le township de Nyanga en Afrique du Sud le 23 septembre 2019.



22 / 24 Info - Archie fête son premier anniversaire le 6 mai - Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

23 / 24 Info du 6 juin 2021 - Le Prince Harry et sa femme Meghan Markle annoncent la naissance de leur fille Lilibet Diana - Info - Archie fête son premier anniversaire le 6 mai - Info - Le prince Harry et Meghan Markle lancent leur association caritative Archewell - Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

