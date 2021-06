Meghan Markle et Harry prochainement de retour à Buckingham ? La reine fait tout pour

Aurons-nous le plaisir de retrouver le prince Harry et Meghan Markle au balcon de Buckingham... l'année prochaine ? Malgré leur départ de la monarchie, et les tensions qui en ont découlé, Elizabeth II aurait bel et bien invité le duc et la duchesse de Sussex à son jubilé de platine. L'été prochain, pour célébrer ses 70 ans sur le trône, la reine aura en effet droit à plusieurs jours de fête.

Le 26 juin 2021, une source du Daily Mail a rapporté que la souveraine de 95 ans "attend avec impatience de les voir là-bas" : "Le moment du balcon sera décidé plus tard, mais il y a une limite au nombre de membres de la famille qui devraient y figurer, et j'ai tendance à penser que les membres actifs qui contribuent à la famille seraient plus haut sur la liste que les Sussex." Ainsi, contrairement à leurs précédentes participations en 2018 et 2019, le prince Harry et Meghan Markle pourraient faire une apparition, mais en second plan, derrière le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate Middleton, ou encore Edward et Sophie de Wessex.

Depuis que les Sussex ont officiellement quitté la Firme en mars 2020, Meghan Markle n'a plus remis les pieds en Angleterre. En avril dernier, alors que son épouse attendait leur fille Lilibet (née le 4 juin), c'est seul que le prince Harry est rentré à Windsor pour assister aux obsèques de son grand-père le prince Philip. Le père d'Archie (2 ans) et Lili a de nouveau quitté la Californie la semaine dernière puisqu'il s'apprête à inaugurer la statue hommage à sa mère Diana dans les jardins de Kensington, le 1er juillet prochain. Un événement lors duquel il retrouvera son frère William, à défaut d'y voir son père le prince Charles.

La reine aurait profité de la venue de son petit-fils en Angleterre pour l'inviter à déjeuner en tête-à-tête à Windsor. Elizabeth II va-t-elle tenter d'apaiser les tensions, une bonne fois pour toute ? Le duo pourrait avoir besoin de plusieurs tasses de thé afin d'éclaircir plusieurs points de crispation : l'interview de Sussex lors de laquelle ils ont laissé entendre que certains membres de la Firme avaient fait preuve de racisme, le scandale provoqué par le choix du prénom Lilibet...