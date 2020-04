Meghan Markle et Harry victimes d'un troll : la duchesse attaquée

Le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir été victimes d'une mauvaise blague. Comme l'ont rapporté plusieurs médias, dont le Daily Mail ce 8 avril 2020, le couple pourrait bien avoir été victime d'un troll. Juste après avoir révélé le nom de sa nouvelle fondation, Archewell, un site internet appelé www.archewellfoundation.com a renvoyé les internautes vers une vidéo YouTube : celle du clip Gold Digger de Kanye West et Jamie Foxx, sorti en 2005. Un lien qui a depuis été coupé.

Cette plaisanterie laisse ainsi entendre que Meghan Markle serait une "croqueuse de diamants", ce qui l'aurait poussée à épouser le prince Harry. Son métissage, sa nationalité américaine, son premier mariage à Trevor Engelson... Cette nouvelle pique vient s'ajouter aux nombreuses critiques qui visent l'ex-actrice depuis le début de sa relation avec le Britannique en 2016. Des critiques qui, couplées à la pression médiatique, ont poussé le couple à prendre ses distances avec la monarchie dans l'espoir d'une vie plus tranquille outre-Atlantique. Le 31 mars dernier, quelques jours après s'être installés à Los Angeles, les Sussex ont officiellement quitté leurs postes de membres actifs de la famille royale.

En début de semaine, le prince Harry et Meghan Markle ont été contraints d'officialiser le nom de leur nouvelle fondation après qu'il a fuité dans les médias : Archewell, choisi après que la reine leur a interdit d'utiliser SussexRoyal. "Avant SussexRoyal est venue l'idée d'arche - le terme grec signifiant 'source de l'action', ont-ils expliqué dans un communiqué. C'est devenu l'inspiration pour le nom de notre fils [Archie, bientôt 1 an]. Faire quelque chose qui a du sens, qui a de l'importance. Archewell est un nom qui combine un mot ancien pour la force et l'action et un autre qui évoque les profondes ressources dans lesquelles nous devons tous puiser. Nous sommes impatients de lancer Archewell quand le moment sera venu." D'ici la, espérons qu'ils ont posé tous les autres noms de domaine dérivés des termes Archewell et fondation pour éviter toute nouvelle "blague"...

La nouvelle vie des Sussex aux États-Unis serait mise entre parenthèses en ce contexte d'épidémie de coronavirus. Depuis leur mystérieuse nouvelle demeure de Los Angeles, le prince Harry et Meghan Markle attendraient d'y voir plus clair avant de lancer leur nouveau projet de bienfaisance. Désormais indépendant financièrement, le couple s'appuie pour le moment sur sa fortune personnelle en attendant de pouvoir toucher ses premiers revenus.