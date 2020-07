Meghan Markle et prince Harry secrètement fiancés, un autre secret déballé ?

Meghan Markle et le prince Harry ne cesseront jamais de nous étonner. Alors que tout le monde pensait que la date du 27 novembre 2017 marquait de façon certaine celle de leurs fiançailles, il est aujourd'hui révélé que le couple se serait engagé sur la route du mariage des mois auparavant.

Cette révélation est à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'émane pas directement de Meghan Markle et du prince Harry; mais de Carolyn Durand et Omid Scobie, les auteurs du livre Harry et Meghan, libres, à paraître en France le 13 août 2020, aux éditions du Seuil. Meghan et Harry y ont malgré tout participé, avec la volonté de livrer leur vérité.

En août 2017, l'actrice américaine de 38 ans et le Britannique de 35 ans s'étaient rendus au Botswana, où l'ex-star de la série Suits avait célébré son 36e anniversaire et où le couple avait aussi fêté sa première année ensemble. Le prince Harry en aurait profité pour demander la main de sa belle. Il n'avait alors pas suivi le conseil de son grand frère, le prince William, qui lui avait recommandé de ne pas s'engager trop vite et d'attendre de mieux connaître Meghan avant de prendre un tel engagement. Un conseil tombé dans l'oreille d'un sourd !

Le prince Charles pris de court

Dans Harry et Meghan, libres, on apprend également comment le prince Charles a vécu l'officialisation de l'histoire d'amour entre son fils et Meghan Markle, dont il a été averti à la dernière minute.

Souvenez-vous, parce qu'il craignait pour la santé de sa compagne, le prince Harry avait choisi de publier un communiqué le 8 novembre 2016, pour confirmer qu'il était bien en couple avec Meghan et déplorer le harcèlement dont elle faisait l'objet. Ledit document avait été publié par Kensington Palace, l'instance de communication de la Couronne britannique. "Sa petite amie Meghan Markle a été l'objet d'une série d'abus et de harcèlement", avait-il notamment été écrit. "Il n'est pas normal que Mlle Markle soit sujette à une telle tempête après quelques mois de relation", poursuivait le communiqué, qui disait également que l'histoire d'amour entre Harry et Meghan n'était "pas un jeu".

Ce document officiel et très important, le prince Charles, père du prince Harry, n'en a eu connaissance que 20 minutes avant sa diffusion au monde entier. Le prince de Galles se trouvait à l'époque en tournée au Moyen-Orient, accompagné de son épouse, Camilla Bowles, duchesse de Cornouailles. Le couple était en déplacement au Bahreïn pour y rencontrer son dirigeant, le roi Hamed ben Issa Al Khalifa. La crainte était alors que le communiqué du prince Harry ne vienne faire de l'ombre à cette rencontre de la plus grande importance, et, en effet, elle a fini par en faire.