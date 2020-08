Meghan Markle fête ses 39 ans : message de Kate et William, malgré les tensions

Ce mardi 4 août 2020, Meghan Markle fête son 39e anniversaire. Une si belle journée pour tous les fans de la duchesse, qui se sont empressés de lui souhaiter leurs meilleurs voeux sur les réseaux sociaux. Parmi ces groupies, on retrouvepar exemple la reine. Sur le compte Instagram officiel de la couronne, The Royal Family, une photo d'Elizabeth II et de Meghan Markle a ainsi été publiée.

"Souhaitons un très joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex !", est-il écrit. Une précision est également ajoutée à la photo : "La reine et la duchesse avaient été photographiées lors d'une visite à Chester (Royaume-Uni), en 2018." La Queen n'était pas la seule à envoyer un petit mot à Meghan pour son anniversaire...

Kate et William, depuis leur compte Instagram Kensington Royal, ont aussi tenu à souhaiter la meilleure des journées à leur belle-soeur. "Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex aujourd'hui", ont joyeusement écrit les parents de George (7 ans), Louis (2 ans) et Charlotte (5 ans).

Ces messages sont une preuve de soutien, alors que la biographie Finding Freedom évoque clairement des tensions entre les Sussex et le reste de la famille royale. L'année dernière, la reine n'avait pas fait de publication spéciale pour l'anniversaire de sa belle-fille. Dans cet ouvrage écrit par Omid Scobie et Carolyn Durant, deux journalistes très sérieux et amis de la duchesse, il est expliqué que les relations entre elle et Kate et William étaient si mauvaises qu'ils ne s'adressaient "quasiment plus" la parole.

Meghan Markle se retrouve confinée pour son 39e anniversaire, comme l'a décrété l'État de Californie. On dit que la duchesse avait prévu une petite célébration avec une poignée d'amis, mais cette soirée serait tombée à l'eau. "Une chose qu'elle fera à coup sûr ce jour-là c'est apporter son soutien à différentes causes pour son anniversaire. C'est une tradition qui lui est chère et qu'elle honorait bien avant d'être célèbre. Elle tient ça de sa mère", a expliqué une source à Hollywood Life. On dit également qu'elle devrait passer cette journée avec sa maman, Doria Ragland.

Meghan et Harry s'étaient retirés de leurs rôles officiels dans la monarchie britannique à la fin du mois de mars. Ils vivent désormais à Los Angeles avec leur fils Archie (1 an), ce qui leur laisse donc davantage de liberté.