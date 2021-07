Meghan Markle ingrate ? Mort de son oncle, avec qui elle avait coupé les ponts...

Triste nouvelle pour Meghan Markle. Son oncle Michael - frère aîné de son père Thomas - est mort après une longue lutte contre la maladie de Parkinson. Agé de 82 ans, il avait mené une carrière de diplomate. Ce dernier est décédé avec un grand regret...

En effet, Michael n'aura jamais rencontré le prince Harry, le mari de Meghan Markle ; ni les deux enfants du couple. Tout comme le reste de la famille de l'ancienne actrice de Suits, il n'avait pas été convié au mariage royal survenu en 2018 au Royaume-Uni ; seule Doria Ragland, la maman de Meghan était présente. Le défunt avait déclaré en interview qu'il aurait "absolument adoré" voyager des Etats-Unis vers le Royaume-Uni pour l'occasion et ce en dépit de sa santé très fragile. "J'ai fait plus pour elle que tous les autres (...) Je pensais que je recevrais une invitation mais quoi qu'il en soit je n'ai pas eu de nouvelles d'elle", disait-il alors dans des propos rapportés par le Mail Online. Il avait notamment obtenu à sa célèbre nièce un stage au service de presse de l'ambassade américaine d'Argentine quand elle avait 20 ans. En outre, il habitait lui aussi aux Etats-Unis et Meghan Markle a posé ses valises en Californie depuis plusieurs mois. Lui rendre visite était un sacrifice trop grand pour la jolie brune de 39 ans ?

"Michael était adorable, gentil, un vieil homme au parler doux. Il était toujours ravi qu'on lui parle de Meghan (...) Il était très fier de Meghan. Il était très connu au sein de sa communauté [il aurait terminé sa vie dans un complexe de caravanes en Floride pour être proche de sa fille, NDLR] pour être l'oncle de Meghan et il s'arrêtait toujours pour discuter d'elle et de sa fierté envers elle même s'il n'était pas souvent d'accord avec la manière dont elle gère les choses", a confié une source.

Ces dernières années, visiblement touché de l'indifférence de sa nièce - qui est fâchée avec tous les membres de sa famille depuis qu'elle est devenue duchesse de Sussex - Michael avait publiquement taclé Meghan. "Elle ne pense qu'à elle (...) Meghan a grimpé l'échelle sociale et nous a laissés derrière, voilà ce que je ressens. Je pense que c'est ce qui se passe quand vous venez d'une classe en dessous et que vous essayer de vous élever de la réalité de votre situation sociale (...) Meghan est immature à plusieurs niveaux", avait-il raconté.

