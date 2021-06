Meghan Markle maman pour la 2e fois : son père Thomas réagit malgré leur brouille

Meghan Markle et son mari le prince Harry ont accueilli leur deuxième enfant : une petite fille née en Californie le vendredi 4 juin 2021. La duchesse de Sussex a été félicitée par les membres de la famille royale et ce en dépit du coup massue qui s'était abattu sur la couronne après l'interview polémique qu'elle avait accordée avec son époux à Oprah Winfrey en mars dernier. Son père, Thomas Markle, a lui aussi tenu à s'exprimer sur cette naissance.

Interrogé par The Sun, Thomas Markle a donc adressé un message à sa fille suite à la naissance de son bébé. "Je suis très heureux de l'annonce de la venue au monde, en bonne santé et sans danger, de ma nouvelle petite-fille. Et je lui souhaite à elle et à sa maman, tout mon amour et mes meilleurs voeux", a-t-il déclaré. A 76 ans, Thomas Markle a coupé les ponts avec sa fille Meghan depuis déjà trois ans, au moment du mariage de celle-ci avec le prince Harry.

Celui qui a longtemps été directeur photo sur les plateaux de tournage à Hollywood, et réside désormais au Mexique, paye ses trop nombreuses déclarations à la presse sans l'accord de sa fille ainsi que des paparazzades pour lesquelles il avait été rémunéré. Tout cela a fini par froisser l'ancienne actrice de la série Suits, qui a préféré arrêter de lui parler et de le voir. Elle reste toutefois proche de sa maman Doria Ragland. Thomas Markle ne devrait donc pas pouvoir faire la rencontre de la petite Lilibet Diana - un bel hommage à la reine Elizabeth et à la défunte princesse - avant longtemps. Il n'a d'ailleurs toujours pas rencontré Archie, le fils de Meghan et Harry né en mai 2019.

"Nous sommes reconnaissants de l'amour et des pensées que nous avons reçus du monde entier", ont fait savoir le duc et la duchesse de Sussex, retirés de la vie de la famille royale et qui multiplient les affaires depuis leur résidence de Los Angeles. Un message publié sur le site de leur Fondation Archewell indique que le couple est en congé parental, et que des cadeaux sous forme de dons peuvent être adressés à des organismes de bienfaisance agissant notamment en faveur de l'éducation des filles.