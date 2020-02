Meghan Markle "n'a pas le droit de parler à la reine ainsi", son père s'insurge

Le père de l'ex-actrice, ancien chef éclairagiste à Hollywood, a ajouté : "Ma fille m'a jeté un jour avant de se marier, elle a jeté ma famille, elle a jeté la famille de Doria [Ragland, la mère de Meghan, NDLR], elle a jeté chaque famille et maintenant, elle jette la famille britannique." Avant la date officielle du Megxit, fixée au 31 mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle effectueront une série de derniers engagements officiels à Londres début mars. Ils repartiront ensuite au Canada, où ils se sont installés avec leur fils Archie (9 mois). Il faudra attendre le printemps prochain pour en savoir plus sur leur projet d'organisation de bienfaisance.