Meghan Markle pas maternelle ? Une célèbre auteure s'excuse après avoir dérapé

Tout a commencé le 6 mai dernier, lorsque Meghan Markle et le prince Harry ont publié une nouvelle vidéo de leur fils Archie. À l'occasion de son premier anniversaire, le duc et la duchesse de Sussex ont filmé une pause lecture pour la bonne cause, invitant les internautes à soutenir l'organisation Save the Children. Un clip vidéo qu'Emily Giffin avait ensuite critiqué sur son compte Instagram : "Elle n'a tellement pas l'air maternelle. C'était gênant. Elle est si fausse", avait-elle partagé en story. L'auteure avait également ajouté : "Joyeux anniversaire, Archie. Va-t-en Meghan (...). Enfant et livre adorables. Mais... 'Moi d'abord'. C'est le spectacle de Meghan. Pourquoi n'a-t-elle pas filmé et laissé Harry lire ? Et pourquoi n'a-t-elle pas pris un instant à la fin pour dire : 'Il a dit papa !' Parce qu'Harry deviendrait le centre d'attention, mon Dieu, non..."

Taxée de racisme, au point que certains internautes ont contacté sa maison d'édition, Emily Giffin s'était rapidement défendue en expliquant avoir été une fan de Meghan Markle de la première heure : "Pour être claire, j'ai adoré qu'une femme métisse et américaine épouse un membre de la famille royale. J'ai célébré leur mariage en organisant une petite fête chez moi et en publiant de nombreuses photos (...). Ces derniers mois, mes opinions sur Harry ET Meghan ont changé. Mais je peux dire, du fond de mon coeur, que ma critique sur Meghan n'avait rien à voir avec la couleur de sa peau." L'auteure a depuis interdit l'accès à son compte Instagram au public.