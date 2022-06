Meghan Markle : sa fille Lilibet baptisée pendant le jubilé ? Cette réponse intrigante

C'est une grande première pour la petite Lilibet Diana, qui découvre ses racines britanniques à l'occasion du jubilé de platine d'Elizabeth II. Mais les 70 ans de règne de la reine ne sont pas la seule date à marquer d'une pierre blanche cette semaine... puisque la fille de Meghan Markle et du prince Harry fête son premier anniversaire le 4 juin 2022. Finalement présente en Angleterre, présentée officiellement à son arrière-grand-mère qui ne l'avait jusque-là vue qu'en vidéoconférence, la petite fille profitera-t-elle du voyage pour être officiellement baptisée ?

Ce week-end est en l'honneur de la reine

Une telle décision éclipserait, il faut le dire, la souveraine mise en lumière du 2 au 5 juin 2022 en Angleterre. "C'est peu probable, assure cependant Marc Roche, auteur du livre Les Borgias à Buckingham, au magazine Gala . Ce week-end est en l'honneur de la reine et rien ne peut venir voler la vedette à celle qui est au centre de ce jubilé de platine. Peut-être qu'ils vont rester et que la semaine prochaine, on va apprendre qu'ils ont organisé un baptême... Mais à mon avis, la reine refusera le baptême à Windsor parce qu'ils ne font plus partie de la famille royale." Ce ne serait pas la première fois que la duchesse et le duc de Sussex sont privés d'un privilège, eux qui ont quitté le pays en même temps que les responsabilités dues à leur ancien statut royal.