Meghan Markle : Son amusante interview surprise dans un célèbre talk-show américain

La maman d'Archie et Lilibet (2 ans et 6 mois) aime rappeler au public qu'avant de devenir duchesse, elle était une femme tout ce qu'il y a de normal et qu'elle a connu des galères, comme tout un chacun. "Lorsque ma clé de voiture ne fonctionnait pas, je me garais dans le fond du parking, ouvrais le coffre et me glissait à l'intérieur de ma vieille Ford Explorer Sport". Interloquée par cette anecdote, Ellen DeGeneres demande à l'épouse du prince Harry si, par hasard, personne n'avait jamais assisté à cette drôle de scène.

"Lorsque quelqu'un passait par là, je faisais semblant de chercher des affaires, en disant : 'Oh où est donc passé mon CV, mon script ? Je devrais peut-être regarder derrière'. Et puis je me glissais sur le siège avant et fermais mon coffre", a répondu Meghan Markle. Les fans de la duchesse de Sussex devront attendre la diffusion de l'épisode de cette saison 19, le 18 novembre, pour découvrir la suite de la discussion entre Elle DeGeneres et sa voisine Meghan Markle.