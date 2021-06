Meghan Markle sort de l'ombre, prête à faire taire les mauvaises langues !

Heureuse maman d'Archie, 2 ans et de Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, âgée de 13 jours seulement, Meghan Markle n'a pas pu s'empêcher de répondre à ceux qui lui cherchent des poux depuis quelques temps déjà... Ce mercredi 16 juin, la Duchesse de Sussex, qui a renoncé à ces titres royaux avec son époux pour vivre en Californie loin de la vie de château, s'est exprimée à travers un long message, certainement écrit par son équipe de communication et publié sur le site d'Archewell, la fondation qu'elle a créée avec le Prince Harry.

Celle qui se fera certainement remarquer par son absence, le 1er juillet prochain, date de la visite du prince Harry au Royaume-Uni pour l'inauguration de la statue de la princesse Diana, à Kensington, s'est félicitée du succès de son livre, The Bench (Le Banc, en anglais). Destiné aux enfants et illustré par Christian Robinson, il a été violemment critiqué par la presse britannique, et ce, dès sa sortie en librairie, le 8 juin dernier.

Meghan Markle : le succès de son livre fait taire les critiques !

Décrit par l'ancienne actrice comme une lettre d'amour au prince Harry et à leur fils, Archie, l'ouvrage a réussi à se hisser en tête des ventes, faisant ainsi partie de la liste des meilleures ventes du célèbre magazine The New York Times. "Grâce à vous, The Bench est numéro 1 de la liste des best-sellers de livres pour enfants élaborée par Le New York Times", peut-on lire. Meghan Markle a également remercié tout ceux qui ont travaillé de concert avec elle et qui l'ont aidé dans ce projet très personnel.

Cette consécration est une jolie revanche pour Meghan Markle, qui signe là sa première oeuvre écrite, qualifiée par certains de pâle copie de The Boy on the Bench de Corrinne Averiss et Gabriel Alborozo, dont la Duchesse s'était librement inspirée.

Loin de la couronne et des nombreuses polémiques, Meghan Markle donne beaucoup de son temps pour les oeuvres caritatives.