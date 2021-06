Diaporama Meghan Markle sort de l'ombre, prête à faire taire les mauvaises langues !

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, lit l'histoire "Duck ! Rabbit ! " à son fils Archie à l'occasion de son 1er anniversaire pour le compte Instagram de l'ONG "Save The Children". A la fin de la séquence, l'association fait un appel aux dons pour aider les familles les plus démunies face à la pandémie du coronavirus (Covid-19). Los Angeles. Le 6 mai 2020.

Archie fête son premier anniversaire le 6 mai - Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, avec leur fils Archie ont rencontré l'archevêque Desmond Tutu et sa femme à Cape Town, Afrique du Sud. Le 25 septembre 2019

Le prince Harry dévoile ses fantômes et choque avec des révélations dans l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey- Backgrid UK/ Bestimage

Thomas Markle se confie dans l'émission australienne "Lilibet's Granddad" sur ses rapports avec sa fille Meghan Markle et le prince Harry. Dans cette interview de 60 minutes avec T. Steinfort, Thomas Markle reproche à la journaliste Oprah Winfrey d'avoir "utilisé" le couple et il espère qu'il pourra voir ses petits-enfants avant de mourir car il n'a pas parlé à sa fille depuis son mariage avec le prince Harry. Le 14 juin 2021.

