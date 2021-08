Meghan Markle : Soutien inattendu d'un membre de la famille royale, malgré la rupture

16 photos

En dépit de leur départ choc de la monarchie, et des tensions qui en ont découlé, Meghan Markle et Harry restent proches de la princesse Eugenie. Sur Instagram, cette dernière n'a pas manqué de fêter les 40 ans de sa belle-cousine, et même plus.

D'autres célébrités ont apporté leur soutien au projet 40x40 sur les réseaux sociaux : Hillary Clinton, Sarah Paulson, Ciara ou encore Gabrielle Union. La chanteuse Adele, la poétesse Amanda Gorman, Sophie Gregoire Trudeau, l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau ou encore la styliste Stella McCartney ont également accepté de jouer le jeu. C'est ce qui s'appelle un carnet d'adresses bien fourni ! Il n'est pas si surprenant de voir la princesse Eugenie soutenir les Sussex malgré le Megxit. Cette dernière a toujours été proche de son cousin le prince Harry et n'avait pas manqué de sympathiser avec Meghan Markle lors de son arrivée dans la Firme. Lorsque le couple a décidé de partir vivre en Californie, il a d'ailleurs permis à Eugenie et son mari Jack Brooksbank de s'installer dans leur Frogmore Cottage de Windsor, alors entièrement rénové. Lorsque le prince Harry est revenu en avril dernier, puis au mois de juillet, il a donc partagé sa demeure avec sa cousine, son mari et leur petit August (6 mois).