Meghan Markle :Tyrannique avec ses employés, sévère dispute avec Elizabeth II... Nouvelles révélations !

Un recadrage en règle qui ne lui a pas plu... Il y a un peu plus de quatre ans, en avril 2018, l'effervescence grondait au Royaume-Uni : le Prince Harry, longtemps réputé incasable, était sur le point d'épouser une actrice américaine, Meghan Markle, et de devenir duc de Sussex. Un mariage qui a finalement abouti à la naissance de deux adorables bambins : Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an... mais également au "Megxit" puisque le couple vit désormais en Californie, loin de toute la famille royale.

Si les amoureux ont pris le temps, dans une longue interview polémique avec Oprah Winfrey, de détailler toutes les raisons de son départ, il semblerait que les torts soient tout de même un peu plus partagés que cela selon les experts royaux. Selon eux, Meghan Markle n'a en effet jamais réussi à trouver les codes pour vivre au Palais et se serait même fait sévèrement recadrer par la souveraine Elizabeth II pour une histoire... d'oeufs.

Quelques jours avant son mariage, en effet, l'actrice avait reçu la mission de goûter les plats qui seraient servis le jour J mais aurait senti de l'oeuf dans l'une des assiettes qui ne devait pas en contenir, ses amies américaines suivant un régime macrobiotique. Elle se serait alors énervée contre le personnel du palais, avant que la reine n'entre dans la pièce pour la prendre à part.

La monarque lui aurait alors fait comprendre qu'il est impossible de s'adresser aux employés de cette façon : selon l'experte royale Katie Nicholl, elle lui aurait même sévèrement remis les pendules à l'heure ! "Meghan, dans cette famille, on ne parle pas aux gens comme cela" aurait-elle grondé, alors qu'elle avait déjà fait part de son mécontentement quelques jours plus tôt, en raison d'un diadème choisi pour la cérémonie.

Une dispute qui pourrait sembler banale mais qui va dans le sens de nombreux témoignages qui évoquent une duchesse capricieuse, en colère pour une teinte de robe qui ne lui va pas ou pour quelques détails insignifiants. Son assistante personnelle, Melissa Touabti, avait d'ailleurs claqué la porte six mois après le mariage du duc et de la duchesse de Sussex, suivie par de nombreux autres employés, qui l'accusaient de harcèlement. Les conclusions de l'enquête sur ces comportements, demandée par la maison Windsor, n'ont jamais été rendus publiques.