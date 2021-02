Mélanie Thierry et la drogue : "Quinze pétards par jour presque sans tabac"

Le jeudi 4 février 2021, Arte diffuse pour la première fois En thérapie, la série d'Olivier Nakache et Eric Toledano. On y retrouvera Mélanie Thierry, qui interprète le rôle d'Ariane. L'occasion de retracer son parcours de vie. À de nombreuses reprises, l'actrice a évoqué son addiction passée au cannabis, lorsqu'elle était adolescente.

Dans les colonnes de Paris Match, en 2009, Mélanie Thierry explique ne plus pouvoir en consommer, sous peine d'être prise de paranoïa. "Pendant mon adolescence, je fumais des joints. Ça m'embuait le cerveau. Mon Dieu que ça m'a ramollie. Je fumais du matin au soir, quinze pétards par jour, presque sans tabac. Maintenant, j'ai arrêté : ça me rend complètement parano. Et comme j'ai stoppé la cigarette quand je suis tombée enceinte...", avait-elle raconté.

Au cours du même entretien, Mélanie Thierry expliquait qu'elle s'en était sortie grâce à un changement de vie radical. "J'ai changé de mec, ça a modifié ma vie. J'ai changé aussi de fréquentations", avait-elle raconté. Lorsqu'elle était accro au cannabis, l'actrice avait l'impression d'être "libre, cool et fun". "C'était une manière de dire Fuck à tout le monde. Mais si je n'avais pas ce qu'il fallait dans mon placard, je faisais une crise d'angoisse, je ne dormais pas de la nuit, je passais 15 coups de téléphone ! J'étais tout sauf libre", reconnait-elle aujourd'hui.

Une expérience qu'elle pourra raconter à son fils Roman (12 ans) et à sa fille Aliocha (7 ans), qui devrait les éloigner de ces mauvaises habitudes. De bien beaux enfants accueillis avec son compagnon depuis bientôt vingt ans, le chanteur Raphaël.