Mélanie Thierry et Raphaël : Leur fils aîné Roman, a hérité de la chevelure de son papa, et de leur fibre artistique

Mélanie Thierry célèbre ses 41 ans ce dimanche 17 juillet 2022. L'actrice, native du Cancer, est en couple à la vie avec Raphaël Haroche, plus connu sous le nom de Raphaël, et ce depuis plusieurs années. L'actrice et le chanteur ont fondé ensemble une famille de quatre, avec leurs deux fils, Roman, 14 ans, et Aliocha, 8 ans. Deux adolescents que leurs illustres parents ont toujours mis un point d'honneur à préserver de leur notoriété. Cependant, l'interprète de Caravane a déjà fait quelques rares confidences à leur sujet, et ils semblaient bien qu'ils ont tous deux hérité de la fibre artistique familiale.

En février 2021, Raphaël Haroche déclarait ainsi à Paris Match que Roman et Aliocha jouaient déjà du piano, avant talent. "Mes gosses, ils jouent Miyazaki au piano comme des dieux", a-t-il déclaré. "Ils sont fascinés par les musiques de manga, a fait savoir le chanteur. Ils aiment Bowie. Et Pomme, j'ai pu constater quand elle est venue à la maison qu'ils l'aimaient beaucoup." Aliocha et Roman Haroche savent donc déjà de qui tenir. Et s'ils ont clairement hérité de l'ADN artistique familial, l'aîné, Roman peut aussi se targuer d'avoir pris la fibre capillaire de son papa.

Roman Haroche, un look capillaire hérité de son célèbre papa

Si Mélanie Thierry et son compagnon, depuis plus de vingt ans, font attention à ne pas trop montrer leurs deux ados, le 27 mai dernier, la famille était néanmoins réunie pour une rare apparition. Dans les tribunes de Roland-Garros, le couple était en effet aux côtés d'Aliocha et Roman pour passer un moment détente en famille. Look décontracté et stylé pour l'actrice de 41 ans, qui arborait une casquette à l'effigie du groupe de rock Ramones, et ses fils avaient eux aussi un look cool vêtus de casquettes. Et même sous cette casquette, l'aîné Roman Haroche ne pouvait caché sa chevelure quelque peu bouclée, qui le fait ressembler grandement à son célèbre papa Raphaël.