Mercotte draguée : "C'est pas désagréable d'être désirée"

Avec un thème comme "50 nuances plus crème", on pouvait s'attendre à des discussions coquines dans Le Meilleur Pâtissier (M6). Après avoir conçu des gâteaux en forme de torse d'homme, de bouche et même de boudoir, aux saveurs aphrodisiaques comme le piment ou le gingembre, les candidats étaient tout émoustillés. De quoi mettre Mercotte dans une humeur enflammée.

Durant l'épreuve créative, Reine - la doyenne de l'émission - avait choisi de faire un "Soupirant masqué", gâteau tout en velours au thé matcha, yuzu et poivre de Tellichery. Questionnée par Cyril Lignac, qui cherchait à savoir si ce soupirant était un inconnu, Reine répond : "Ah non, l'inconnu d'un soir c'est un peu trop hard pour moi". "C'est à dire, un amoureux transit ?", interroge Mercotte. Déjà prise, Reine ne pouvait que décliner cette invitation : "Alors il va beaucoup rêver de moi mais moi je vais le regarder rêver de moi".

Lancée sur le sujet de la séduction, Mercotte révèle alors avoir son lot d'amoureux transits, séduits par la pâtissière depuis leurs écrans. "Tu sais qu'après le concours tu vas en avoir plein des amoureux transits. Ah si si, je te le dis moi. Je parle d'expérience !", raconte l'experte du Meilleur Pâtissier. "Mercotte chaque année elle a un paquet d'amoureux qui arrivent", ajoute Cyril Lignac. Des dizaines et des dizaines de lettres qu'elle "jette à la poubelle". "C'est pas désagréable d'être désirée quand même", renchérit finalement Reine.

Tout ce que l'on sait à propos de la vie amoureuse de Mercotte, c'est qu'elle s'est mariée très jeune alors qu'elle "ne savait pas faire cuire un oeuf". Après avoir accueilli quatre enfants, elle s'est mise à la cuisine, sa véritable passion. Aujourd'hui, elle est l'heureuse grand-mère de dix petits-enfants.